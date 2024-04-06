В Киеве мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом, пишут СМИ
"Украинская правда": в Киеве мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киевлянин с ножом напал на сотрудников военкомата, сообщили местные СМИ.
"В Киеве мужчина напал на работников территориального центра комплектования (так на Украине называют военкомат - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
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Как сообщают в издании, мужчина сам инициировал нападение, ударив одного из военных по голове, после чего начал угрожать другим сотрудникам военкомата ножом.
После прибытия полиции злоумышленника задержали.
Украинские СМИ сообщали о подобном случае в конце марта. Тогда житель Волынской области Украины с ножом напал на сотрудников военкомата, явившихся к нему домой.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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