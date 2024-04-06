https://ria.ru/20240406/napadenie-1938311366.html

В Киеве мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом, пишут СМИ

В Киеве мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2024

В Киеве мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом, пишут СМИ

Киевлянин с ножом напал на сотрудников военкомата, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:46

2024-04-06T21:46

2024-04-06T21:46

специальная военная операция на украине

украина

киев

волынская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киевлянин с ножом напал на сотрудников военкомата, сообщили местные СМИ. "В Киеве мужчина напал на работников территориального центра комплектования (так на Украине называют военкомат - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Как сообщают в издании, мужчина сам инициировал нападение, ударив одного из военных по голове, после чего начал угрожать другим сотрудникам военкомата ножом. После прибытия полиции злоумышленника задержали. Украинские СМИ сообщали о подобном случае в конце марта. Тогда житель Волынской области Украины с ножом напал на сотрудников военкомата, явившихся к нему домой. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html

украина

киев

волынская область

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украина, киев, волынская область, владимир зеленский, в мире