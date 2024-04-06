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Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной - РИА Новости, 06.04.2024
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13:50 06.04.2024 (обновлено: 13:57 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938235295.html
Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной
Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной - РИА Новости, 06.04.2024
Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной
Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Александр Быданов, которого суд в субботу арестовал на два месяца на заседании в больничной палате,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:50
2024-04-06T13:57
происшествия
кировск
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
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КИРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Александр Быданов, которого суд в субботу арестовал на два месяца на заседании в больничной палате, останется в клинике на некоторое время под охраной, его состояние стабильное, сказал журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев."Пациент (нападавший – ред.) находится в стабильном состоянии. Пока не готов сказать, сколько он пробует в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной", — сказал Ширяев.Он отметил, что выездное заседание суда проводилось в больнице впервые в его практике, трудностей с подготовкой не было: одну из палат оборудовали под зал заседания суда, куда обвиняемого привезли на больничной кровати, прикованного наручниками.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
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происшествия, кировск, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область
Происшествия, Кировск, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область
Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной

Главврач: арестованный за нападение на Чибиса Быданов пока останется в больнице

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице. - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.
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КИРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Александр Быданов, которого суд в субботу арестовал на два месяца на заседании в больничной палате, останется в клинике на некоторое время под охраной, его состояние стабильное, сказал журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев.
"Пациент (нападавший – ред.) находится в стабильном состоянии. Пока не готов сказать, сколько он пробует в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной", — сказал Ширяев.
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Он отметил, что выездное заседание суда проводилось в больнице впервые в его практике, трудностей с подготовкой не было: одну из палат оборудовали под зал заседания суда, куда обвиняемого привезли на больничной кровати, прикованного наручниками.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
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