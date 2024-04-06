https://ria.ru/20240406/napadenie-1938235295.html

Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной

Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной - РИА Новости, 06.04.2024

Арестованный за нападение на Чибиса останется в больнице под охраной

Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Александр Быданов, которого суд в субботу арестовал на два месяца на заседании в больничной палате,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:50

2024-04-06T13:50

2024-04-06T13:57

происшествия

кировск

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

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КИРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Александр Быданов, которого суд в субботу арестовал на два месяца на заседании в больничной палате, останется в клинике на некоторое время под охраной, его состояние стабильное, сказал журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев."Пациент (нападавший – ред.) находится в стабильном состоянии. Пока не готов сказать, сколько он пробует в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной", — сказал Ширяев.Он отметил, что выездное заседание суда проводилось в больнице впервые в его практике, трудностей с подготовкой не было: одну из палат оборудовали под зал заседания суда, куда обвиняемого привезли на больничной кровати, прикованного наручниками.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.

https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

кировск

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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