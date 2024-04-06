Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 06.04.2024 (обновлено: 13:31 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938231348.html
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня - РИА Новости, 06.04.2024
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Суд города Кировска на выездном заседании в больнице избрал обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову меру... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:24
2024-04-06T13:31
происшествия
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938230395_0:28:1226:718_1920x0_80_0_0_6d5824c3626441f7dcf4695c4df53c2b.jpg
КИРОВСК (Мурманская область), 6 апр — РИА Новости. Суд города Кировска на выездном заседании в больнице избрал обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 июня, передает корреспондент РИА Новости."Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня", - сказал судья Александр Тимченко.Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходило в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.Ранее сообщалось, что напавший на губернатора и ранивший его ножом получил ранение в ногу при задержании и был доставлен в ту же больницу, где оперировали самого Чибиса. У палаты задержанного дежурит охрана.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938230395_23:0:1226:902_1920x0_80_0_0_4e8e33c511da87f287a10b08cb917ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область
Происшествия, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня

Суд отправил фигуранта дела о нападении на Чибиса под арест на 2 месяца

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице. - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.
Читать ria.ru в
КИРОВСК (Мурманская область), 6 апр — РИА Новости. Суд города Кировска на выездном заседании в больнице избрал обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня", - сказал судья Александр Тимченко.
Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области в суде
Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове"
Вчера, 12:01
Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходило в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.
Ранее сообщалось, что напавший на губернатора и ранивший его ножом получил ранение в ногу при задержании и был доставлен в ту же больницу, где оперировали самого Чибиса. У палаты задержанного дежурит охрана.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
Следователь на месте подрыва автомобиля Захара Прилепина
Случаи покушений на российских политиков и чиновников в 2011 — 2024 годах
5 апреля, 10:43
 
ПроисшествияАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала