https://ria.ru/20240406/napadenie-1938231348.html
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня - РИА Новости, 06.04.2024
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Суд города Кировска на выездном заседании в больнице избрал обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову меру... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:24
2024-04-06T13:24
2024-04-06T13:31
происшествия
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
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КИРОВСК (Мурманская область), 6 апр — РИА Новости. Суд города Кировска на выездном заседании в больнице избрал обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 июня, передает корреспондент РИА Новости."Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня", - сказал судья Александр Тимченко.Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходило в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.Ранее сообщалось, что напавший на губернатора и ранивший его ножом получил ранение в ногу при задержании и был доставлен в ту же больницу, где оперировали самого Чибиса. У палаты задержанного дежурит охрана.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область
Происшествия, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Суд отправил фигуранта дела о нападении на Чибиса под арест на 2 месяца
КИРОВСК (Мурманская область), 6 апр — РИА Новости. Суд города Кировска на выездном заседании в больнице избрал обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня", - сказал судья Александр Тимченко.
Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходило в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.
Ранее сообщалось, что напавший на губернатора и ранивший его ножом получил ранение в ногу при задержании и был доставлен в ту же больницу, где оперировали самого Чибиса. У палаты задержанного дежурит охрана.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.