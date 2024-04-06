https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html
Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове"
Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове" - РИА Новости, 06.04.2024
Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове"
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отрицательно ответил на вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:01
2024-04-06T12:01
2024-04-06T17:31
происшествия
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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КИРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отрицательно ответил на вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы стали "голоса в голове". "Значит, получается нет", - ответил он на вопрос журналистов про появившуюся в СМИ информацию о якобы "голосах в голове". Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоит ли он на учете. "Нет", — сказал мужчина. Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании. Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938211938_164:0:635:353_1920x0_80_0_0_a8db05690a6f5f03bc34e1a0f227824f.jpg
Фигурант дела о нападении на мурманского губернатора на заседании суда
Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-06T12:01
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове"
Напавший на губернатора Чибиса отрицательно ответил на вопрос о голосах в голове
КИРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отрицательно ответил на вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы стали "голоса в голове".
"Значит, получается нет", - ответил он на вопрос журналистов про появившуюся в СМИ информацию о якобы "голосах в голове".
Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоит ли он на учете. "Нет", — сказал мужчина.
Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.
Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.
После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии
. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК
задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.