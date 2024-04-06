https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html

Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове"

Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове" - РИА Новости, 06.04.2024

Мужчина, напавший с ножом на Чибиса, ответил на вопрос о "голосах в голове"

Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отрицательно ответил на вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:01

2024-04-06T12:01

2024-04-06T17:31

происшествия

мурманская область

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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КИРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отрицательно ответил на вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы стали "голоса в голове". "Значит, получается нет", - ответил он на вопрос журналистов про появившуюся в СМИ информацию о якобы "голосах в голове". Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоит ли он на учете. "Нет", — сказал мужчина. Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании. Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html

мурманская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фигурант дела о нападении на мурманского губернатора на заседании суда Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-06T12:01 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса