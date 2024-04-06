https://ria.ru/20240406/napadenie-1938216028.html

Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты

Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты - РИА Новости, 06.04.2024

Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты

Напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса рассказал, что в этот день был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:57

2024-04-06T11:57

2024-04-06T17:30

общество

апатиты

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938218617_7:0:1379:772_1920x0_80_0_0_ae0f79024bfe096c1efb06b26d0b1e63.png

КИРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса рассказал, что в этот день был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих препаратов ответил утвердительно, передает корреспондент РИА Новости. "Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - рассказал мужчина.Он также сообщил, что "на дело" пошел трезвым, алкоголь не пьет вообще. На вопрос о том, есть ли у него семья, ответил, что семьи нет, но есть дети. Всю жизнь прожил в Апатитах, работает на железной дороге.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

апатиты

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фигурант дела о нападении на мурманского губернатора на заседании суда Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-06T11:57 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область