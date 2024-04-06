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Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты - РИА Новости, 06.04.2024
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11:57 06.04.2024 (обновлено: 17:30 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938216028.html
Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты
Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты - РИА Новости, 06.04.2024
Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты
Напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса рассказал, что в этот день был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:57
2024-04-06T17:30
общество
апатиты
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
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КИРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса рассказал, что в этот день был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих препаратов ответил утвердительно, передает корреспондент РИА Новости. "Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - рассказал мужчина.Он также сообщил, что "на дело" пошел трезвым, алкоголь не пьет вообще. На вопрос о том, есть ли у него семья, ответил, что семьи нет, но есть дети. Всю жизнь прожил в Апатитах, работает на железной дороге.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
апатиты
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Фигурант дела о нападении на мурманского губернатора на заседании суда
Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
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общество, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область
Общество, Апатиты, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область
Напавший на Чибиса мужчина принимал сильнодействующие препараты

Напавший на Чибиса мужчина рассказал, что принимал лекарства из-за болей в спине

© РИА НовостиМужчина, напавший на губернатора Мурманской области на заседании суда
Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области на заседании суда
© РИА Новости
Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области на заседании суда
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КИРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса рассказал, что в этот день был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих препаратов ответил утвердительно, передает корреспондент РИА Новости.
"Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - рассказал мужчина.
Он также сообщил, что "на дело" пошел трезвым, алкоголь не пьет вообще.
На вопрос о том, есть ли у него семья, ответил, что семьи нет, но есть дети. Всю жизнь прожил в Апатитах, работает на железной дороге.
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ОбществоАпатитыАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаМурманская область
 
 
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