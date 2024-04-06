https://ria.ru/20240406/napadenie-1938211664.html

Обвиняемый в нападении на Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться

Обвиняемый в нападении на Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться - РИА Новости, 06.04.2024

Обвиняемый в нападении на Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться

Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что сожалеет о содеянном. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:25

2024-04-06T11:25

2024-04-06T15:06

мурманская область

нападение на губернатора мурманской области чибиса

андрей чибис

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что сожалеет о содеянном.На вопрос о готовности принести извинения главе региона мужчина, лежа на больничной койке, сначала ответил "нет", но потом сказал "да, да, да, конечно, сделаю". По словам обвиняемого, он не сразу расслышал, что у него спросили.Фигурант назвал случившееся "стечением обстоятельств". Он рассказал, что в день нападения был на больничном, посещал зубного. На вопрос о приеме сильнодействующих препаратов ответил утвердительно, добавив, что "на дело" пошел трезвым. Кроме того, мужчина отрицательно ответил на вопрос о "голосах в голове".Выездное заседание суда по избранию меры пресечения прошло в больнице, поскольку напавший на губернатора был ранен при задержании. В итоге его арестовали на два месяца.На Чибиса напали в четверг в Апатитах. По данным следствия, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит прием граждан, ударил его ножом в живот. После покушения злоумышленник попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии задержал его, ранив из табельного оружия. Нападавшему оказали помощь. Губернатору провели операцию, вскоре он пришел в себя.По данным Минздрава Мурманской области, Чибис после покушения остается в тяжелом состоянии. Его доставили из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу. Губернатор находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.В СК России уточнили, что задержанного ранее привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Следователи изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей нападавшего, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html

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мурманская область, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис, происшествия