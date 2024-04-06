https://ria.ru/20240406/morales-1938273259.html

Экс-президент Боливии потребовал приостановить отношения с Эквадором

Экс-президент Боливии потребовал приостановить отношения с Эквадором - РИА Новости, 06.04.2024

Экс-президент Боливии потребовал приостановить отношения с Эквадором

Бывший президент Боливии Эво Моралес в соцсети Х призвал правительство страны приостановить отношения с Эквадором после нападения полиции на мексиканскую... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:26

2024-04-06T17:26

2024-04-06T17:28

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес в соцсети Х призвал правительство страны приостановить отношения с Эквадором после нападения полиции на мексиканскую дипмиссию в Кито. Ранее на сторону Мексики встали Венесуэла, Колумбия, Гондурас и Куба. "То, что сделали власти Эквадора, нарушив территориальный суверенитет Мексики и международное право, - очень серьезно. Мы требуем, чтобы правительство Боливии приостановило дипломатические отношения с правительством Эквадора в связи с данным оскорблением, нанесенным Мексике, праву на убежище и латиноамериканской интеграции. Наша полная солидарность с товарищем Хорхе Гласом", - написал он. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором. Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.

https://ria.ru/20240406/ekvador-1938176317.html

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, мексика, кито, эво моралес