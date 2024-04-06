https://ria.ru/20240406/moldaviya-1938311198.html

Шор заявил, что ПДС похоронила возможность сотрудничества с Россией

Шор заявил, что ПДС похоронила возможность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.04.2024

Шор заявил, что ПДС похоронила возможность сотрудничества с Россией

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) похоронила возможность политического и экономического... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:35

2024-04-06T21:35

2024-04-06T22:42

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КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) похоронила возможность политического и экономического сотрудничества с Россией, поэтому сложившуюся ситуацию необходимо исправить в будущем. "Сегодня 32 года с установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией. Это важный момент в истории нашей страны, был создан задел для дальнейшего политического и экономического сотрудничества, которое нынешняя власть, впрочем, успешно похоронила", — написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, партнерство с Россией необходимо для восстановления социальной сферы и экономики Молдавии, поэтому сторонники Шора развивают связи с Москвой. "Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране. Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более прочными и надежными", — подчеркнул оппозиционер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД России призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240313/shor-1932770719.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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