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Движение на фиолетовой ветке московского метро вернулось в график
Движение на фиолетовой ветке московского метро вернулось в график - РИА Новости, 06.04.2024
Движение на фиолетовой ветке московского метро вернулось в график
Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, где были временно увеличены интервалы из-за человека на пути, введено в график, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:29
2024-04-06T07:29
2024-04-06T07:30
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, где были временно увеличены интервалы из-за человека на пути, введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на юго-восточном участке "фиолетовой" линии московского метро увеличивали из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, метро
Происшествия, Москва, Метро
Движение на фиолетовой ветке московского метро вернулось в график
Дептранс Москвы: движение на фиолетовой ветке метро введено в график