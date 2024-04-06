https://ria.ru/20240406/metro-1938174831.html

На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути

На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 06.04.2024

На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути

Временно увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T07:14

2024-04-06T07:14

2024-04-06T07:14

происшествия

москва

метро

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

москва

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2024

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происшествия, москва, метро