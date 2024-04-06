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На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 06.04.2024
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07:14 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/metro-1938174831.html
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 06.04.2024
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
Временно увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:14
2024-04-06T07:14
происшествия
москва
метро
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, метро
Происшествия, Москва, Метро
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути

Дептранс Москвы: человек упал на пути на юго-востоке фиолетовой линии

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНапольная навигация в Московском метрополитене
Напольная навигация в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Напольная навигация в Московском метрополитене. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
 
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