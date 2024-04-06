https://ria.ru/20240406/memorial-1938253108.html

Люди продолжают приносить цветы к мемориалу жертвам теракта в "Крокусе"

Люди продолжают приносить цветы к мемориалу жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024

Люди продолжают приносить цветы к мемориалу жертвам теракта в "Крокусе"

Люди спустя более двух недель после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" продолжают приносить цветы к стихийному мемориалу у концертного зала, передает... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:32

2024-04-06T15:32

2024-04-06T15:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

владимир путин

крокус сити холл

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 6 апр - РИА Новости. Люди спустя более двух недель после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" продолжают приносить цветы к стихийному мемориалу у концертного зала, передает корреспондент РИА Новости. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

россия

красногорск

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россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, происшествия