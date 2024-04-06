https://ria.ru/20240406/meksika-1938208501.html
Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой
Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой - РИА Новости, 06.04.2024
Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой
Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой после нападения полиции Эквадора на ее дипмиссию в Кито. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:06
2024-04-06T11:06
2024-04-06T11:11
в мире
мексика
эквадор
гондурас
николас мадуро
андрес мануэль лопес обрадор
сиомара кастро
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой после нападения полиции Эквадора на ее дипмиссию в Кито. Ранее глава МИД Мексики сообщала, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа. "Провел телефонный разговор с главой МИД (Мексики - ред.) Алисией Барсена и выразил ей абсолютную солидарность президента Николаса Мадуро с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором перед лицом этого варварского акта, который нарушает все принципы международного права", - написал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в соцсети X. Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила Лопесу Обрадору солидарность от лица своей страны. "Нападение на посольство Мексики со стороны правительства Эквадора с целью похищения бывшего вице-президента Хорхе Гласа является недопустимым для международного сообщества… Мы решительно осуждаем данное нарушение суверенитета мексиканского государства и международного права", - написала лидер Гондураса в соцсети X. Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе. Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.
https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, эквадор, гондурас, николас мадуро, андрес мануэль лопес обрадор, сиомара кастро
В мире, Мексика, Эквадор, Гондурас, Николас Мадуро, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Сиомара Кастро
Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой
Венесуэла и Гондурас солидарны с Мексикой после штурма ее посольства в Эквадоре
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой после нападения полиции Эквадора на ее дипмиссию в Кито.
Ранее глава МИД Мексики сообщала, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа.
"Провел телефонный разговор с главой МИД (Мексики - ред.) Алисией Барсена и выразил ей абсолютную солидарность президента Николаса Мадуро
с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором
перед лицом этого варварского акта, который нарушает все принципы международного права", - написал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в соцсети X.
Президент Гондураса Сиомара Кастро
также выразила Лопесу Обрадору солидарность от лица своей страны.
"Нападение на посольство Мексики со стороны правительства Эквадора с целью похищения бывшего вице-президента Хорхе Гласа является недопустимым для международного сообщества… Мы решительно осуждаем данное нарушение суверенитета мексиканского государства и международного права", - написала лидер Гондураса в соцсети X.
Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе.
Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.
Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.