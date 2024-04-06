https://ria.ru/20240406/meksika-1938208501.html

Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой

Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой - РИА Новости, 06.04.2024

Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой

Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой после нападения полиции Эквадора на ее дипмиссию в Кито. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:06

2024-04-06T11:06

2024-04-06T11:11

в мире

мексика

эквадор

гондурас

николас мадуро

андрес мануэль лопес обрадор

сиомара кастро

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Венесуэла и Гондурас выразили солидарность с Мексикой после нападения полиции Эквадора на ее дипмиссию в Кито. Ранее глава МИД Мексики сообщала, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа. "Провел телефонный разговор с главой МИД (Мексики - ред.) Алисией Барсена и выразил ей абсолютную солидарность президента Николаса Мадуро с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором перед лицом этого варварского акта, который нарушает все принципы международного права", - написал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в соцсети X. Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила Лопесу Обрадору солидарность от лица своей страны. "Нападение на посольство Мексики со стороны правительства Эквадора с целью похищения бывшего вице-президента Хорхе Гласа является недопустимым для международного сообщества… Мы решительно осуждаем данное нарушение суверенитета мексиканского государства и международного права", - написала лидер Гондураса в соцсети X. Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе. Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html

мексика

эквадор

гондурас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексика, эквадор, гондурас, николас мадуро, андрес мануэль лопес обрадор, сиомара кастро