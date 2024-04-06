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Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу - РИА Новости, 06.04.2024
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17:46 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/kosmos-1938276243.html
Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу
Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу - РИА Новости, 06.04.2024
Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу
Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, но не все настроены на ответственный... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:46
2024-04-06T17:46
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, но не все настроены на ответственный разговор по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя министра обороны США по космической политике Джона Палма. Ранее, говоря о российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, он заявил, что данная инициатива – не более чем "политическая уловка". "США являются ярыми противниками российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Жёсткая оппозиция вышеупомянутому российско-китайскому проекту договора давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса. В этом контексте заявления господина Палма неудивительны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте министерства. "Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу", - подчеркнула она. В целом комментарии представителей США по этой тематике, так же как и их нынешняя активность по космическим делам в Совете безопасности ООН – "это звенья проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности через совершенствование действующих и разработку новых юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями", отметила Захарова. "Взамен США предлагают некий набор норм "ответственного" поведения в рамках своей концепции миропорядка, основанного на правилах, который несостоятелен ни в техническом, ни в международно-правовом плане", - указала она.
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США, Россия, Москва, Мария Захарова, ООН, В мире
Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу

Захарова: РФ готова вести диалог для сохранения космоса свободным от оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, но не все настроены на ответственный разговор по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя министра обороны США по космической политике Джона Палма.
Ранее, говоря о российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, он заявил, что данная инициатива – не более чем "политическая уловка".
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"США являются ярыми противниками российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Жёсткая оппозиция вышеупомянутому российско-китайскому проекту договора давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса. В этом контексте заявления господина Палма неудивительны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте министерства.
"Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу", - подчеркнула она.
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В целом комментарии представителей США по этой тематике, так же как и их нынешняя активность по космическим делам в Совете безопасности ООН – "это звенья проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности через совершенствование действующих и разработку новых юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями", отметила Захарова.
"Взамен США предлагают некий набор норм "ответственного" поведения в рамках своей концепции миропорядка, основанного на правилах, который несостоятелен ни в техническом, ни в международно-правовом плане", - указала она.
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