https://ria.ru/20240406/kosmos-1938276243.html

Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу

Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу - РИА Новости, 06.04.2024

Захарова прокомментировала слова Палма о проекте договора по космосу

Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, но не все настроены на ответственный... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:46

2024-04-06T17:46

2024-04-06T17:46

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, но не все настроены на ответственный разговор по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя министра обороны США по космической политике Джона Палма. Ранее, говоря о российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, он заявил, что данная инициатива – не более чем "политическая уловка". "США являются ярыми противниками российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Жёсткая оппозиция вышеупомянутому российско-китайскому проекту договора давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса. В этом контексте заявления господина Палма неудивительны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте министерства. "Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу", - подчеркнула она. В целом комментарии представителей США по этой тематике, так же как и их нынешняя активность по космическим делам в Совете безопасности ООН – "это звенья проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности через совершенствование действующих и разработку новых юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями", отметила Захарова. "Взамен США предлагают некий набор норм "ответственного" поведения в рамках своей концепции миропорядка, основанного на правилах, который несостоятелен ни в техническом, ни в международно-правовом плане", - указала она.

https://ria.ru/20240229/kosmos-1930181755.html

https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html

https://ria.ru/20240220/oruzhie-1928563831.html

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