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"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 06.04.2024 (обновлено: 04:53 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/koordinatsiya-1938168995.html
"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России
"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России - РИА Новости, 06.04.2024
"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России
Российская армия организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает ее преимущество в зоне спецоперации, заявил... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:50
2024-04-06T04:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
жак бо
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская армия организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает ее преимущество в зоне спецоперации, заявил полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive"У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Поэтому они, безусловно, сильнее Украины", — сказал он.Полковник отмечает, что даже при сходных характеристиках отдельных единиц техники, используемой вооруженными силами разных стран, ключевым фактором является способность армии заставить их работать вместе. По его словам, это является значительным преимуществом российских вооруженных сил."Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск", — добавил он.Офицер обратил внимание, что украинские военные существенно ухудшили свой потенциал, введя в строй технику, поставляемую западными союзниками из разных стран. По его словам, такую разношерстную технику гораздо сложнее объединить в слаженно работающую систему, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности ведения боевых действий со стороны ВСУ.В Москве не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и Североатлантический альянс участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
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россия, украина, швейцария, жак бо, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Жак Бо, В мире
"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России

Экс-полковник Жак Бо: армия России превосходит по координации Украину и НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская армия организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает ее преимущество в зоне спецоперации, заявил полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive
"У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Поэтому они, безусловно, сильнее Украины", — сказал он.
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Полковник отмечает, что даже при сходных характеристиках отдельных единиц техники, используемой вооруженными силами разных стран, ключевым фактором является способность армии заставить их работать вместе. По его словам, это является значительным преимуществом российских вооруженных сил.
"Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск", — добавил он.
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Офицер обратил внимание, что украинские военные существенно ухудшили свой потенциал, введя в строй технику, поставляемую западными союзниками из разных стран. По его словам, такую разношерстную технику гораздо сложнее объединить в слаженно работающую систему, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности ведения боевых действий со стороны ВСУ.
В Москве не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и Североатлантический альянс участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаШвейцарияЖак БоВ мире
 
 
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