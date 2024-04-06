https://ria.ru/20240406/koordinatsiya-1938168995.html

"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России

"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России - РИА Новости, 06.04.2024

"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России

Российская армия организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает ее преимущество в зоне спецоперации, заявил... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:50

2024-04-06T04:50

2024-04-06T04:53

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская армия организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает ее преимущество в зоне спецоперации, заявил полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive"У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Поэтому они, безусловно, сильнее Украины", — сказал он.Полковник отмечает, что даже при сходных характеристиках отдельных единиц техники, используемой вооруженными силами разных стран, ключевым фактором является способность армии заставить их работать вместе. По его словам, это является значительным преимуществом российских вооруженных сил."Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск", — добавил он.Офицер обратил внимание, что украинские военные существенно ухудшили свой потенциал, введя в строй технику, поставляемую западными союзниками из разных стран. По его словам, такую разношерстную технику гораздо сложнее объединить в слаженно работающую систему, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности ведения боевых действий со стороны ВСУ.В Москве не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и Североатлантический альянс участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

https://ria.ru/20240405/kiev-1938114056.html

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html

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россия, украина, швейцария, жак бо, в мире