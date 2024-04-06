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Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске

Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:52

2024-04-06T15:52

2024-04-06T15:52

происшествия

орск

урал

оренбургская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Западно-Уральским управлением Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Константина Черёмушкина", - говорится в сообщении. Уточняется, что он возглавляет рабочую группу Ростехнадзора на месте аварии. Также в Орске находятся заместитель руководителя управления Валентина Матвеева и инспекторский состав. "Проводятся предусмотренные для случаев ЧС мероприятия, организовано надлежащие межведомственное взаимодействие", - сообщили в Ростехнадзоре. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

орск

урал

оренбургская область

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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-06T15:52 true PT0M23S

Сапсерфинг в парке Рязани Сапсерфинг в парке Рязани 2024-04-06T15:52 true PT0M09S

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происшествия, орск, урал, оренбургская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), прорыв дамбы в орске, видео