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Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:52
2024-04-06T15:52
2024-04-06T15:52
происшествия
орск
урал
оренбургская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Западно-Уральским управлением Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Константина Черёмушкина", - говорится в сообщении. Уточняется, что он возглавляет рабочую группу Ростехнадзора на месте аварии. Также в Орске находятся заместитель руководителя управления Валентина Матвеева и инспекторский состав. "Проводятся предусмотренные для случаев ЧС мероприятия, организовано надлежащие межведомственное взаимодействие", - сообщили в Ростехнадзоре. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
орск
урал
оренбургская область
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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-06T15:52
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Сапсерфинг в парке Рязани
Сапсерфинг в парке Рязани
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происшествия, орск, урал, оренбургская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Прорыв дамбы в Орске
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии в Орске