Рейтинг@Mail.ru
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/komissiya-1938254793.html
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:52
2024-04-06T15:52
происшествия
орск
урал
оренбургская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0d7eb642455934be1d5f04ba36957bd.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Западно-Уральским управлением Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Константина Черёмушкина", - говорится в сообщении. Уточняется, что он возглавляет рабочую группу Ростехнадзора на месте аварии. Также в Орске находятся заместитель руководителя управления Валентина Матвеева и инспекторский состав. "Проводятся предусмотренные для случаев ЧС мероприятия, организовано надлежащие межведомственное взаимодействие", - сообщили в Ростехнадзоре. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
орск
урал
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-06T15:52
true
PT0M23S
Сапсерфинг в парке Рязани
Сапсерфинг в парке Рязани
2024-04-06T15:52
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259212_139:0:1579:1080_1920x0_80_0_0_745b1f39db0778db19001152415cbc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, урал, оренбургская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Прорыв дамбы в Орске
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора.
2024-04-06T15:52
true
PT0M23S
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске

Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии в Орске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западно-Уральское управление Ростехнадзора создало комиссию по техническому расследованию причин прорыва дамбы в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"Западно-Уральским управлением Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Константина Черёмушкина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что он возглавляет рабочую группу Ростехнадзора на месте аварии. Также в Орске находятся заместитель руководителя управления Валентина Матвеева и инспекторский состав.
"Проводятся предусмотренные для случаев ЧС мероприятия, организовано надлежащие межведомственное взаимодействие", - сообщили в Ростехнадзоре.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
 
ПроисшествияОрскУралОренбургская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Прорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала