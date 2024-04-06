https://ria.ru/20240406/kareliya-1938210035.html

В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 06.04.2024

В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Петрозаводске заключили под стражу обвиняемого в осуществлении деятельности ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает республиканское СУСК... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:17

2024-04-06T11:17

2024-04-06T11:24

происшествия

россия

республика карелия

петрозаводск

свидетели иеговы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. В Петрозаводске заключили под стражу обвиняемого в осуществлении деятельности ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает республиканское СУСК РФ в Telegram-канале. Следственными органами по материалам УФСБ России по Республике Карелия было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). "Следствием установлено, что в период с января 2021 года по февраль 2024 года 30-летний мужчина, вопреки вступившему в законную силу решению Верховного Суда Российской Федерации о признании религиозной организации "Свидетели Иеговы "Петрозаводск"* экстремистской, осуществлял активные действия организационного характера, направленные на продолжение запрещенной деятельности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина осуществлял наставничество, занимался привлечением новых адептов, созывал коллективные собрания с применением мер конспирации, на которых обсуждалась идеология организации и изучалась запрещенная литература. По месту жительства организатора и ряда участников организации были проведены обыски. "Совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия организатор был задержан. В ходе допроса вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html

https://ria.ru/20240328/sakhalin-1936287942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика карелия, петрозаводск, свидетели иеговы