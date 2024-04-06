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В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 06.04.2024
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11:17 06.04.2024 (обновлено: 11:24 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kareliya-1938210035.html
В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 06.04.2024
В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Петрозаводске заключили под стражу обвиняемого в осуществлении деятельности ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает республиканское СУСК... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:17
2024-04-06T11:24
происшествия
россия
республика карелия
петрозаводск
свидетели иеговы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. В Петрозаводске заключили под стражу обвиняемого в осуществлении деятельности ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает республиканское СУСК РФ в Telegram-канале. Следственными органами по материалам УФСБ России по Республике Карелия было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). "Следствием установлено, что в период с января 2021 года по февраль 2024 года 30-летний мужчина, вопреки вступившему в законную силу решению Верховного Суда Российской Федерации о признании религиозной организации "Свидетели Иеговы "Петрозаводск"* экстремистской, осуществлял активные действия организационного характера, направленные на продолжение запрещенной деятельности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина осуществлял наставничество, занимался привлечением новых адептов, созывал коллективные собрания с применением мер конспирации, на которых обсуждалась идеология организации и изучалась запрещенная литература. По месту жительства организатора и ряда участников организации были проведены обыски. "Совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия организатор был задержан. В ходе допроса вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html
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республика карелия
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происшествия, россия, республика карелия, петрозаводск, свидетели иеговы
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, Свидетели Иеговы
В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Петрозаводске арестовали мужчину, создавшего ячейку "Свидетелей Иеговы"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. В Петрозаводске заключили под стражу обвиняемого в осуществлении деятельности ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает республиканское СУСК РФ в Telegram-канале.
Следственными органами по материалам УФСБ России по Республике Карелия было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
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"Следствием установлено, что в период с января 2021 года по февраль 2024 года 30-летний мужчина, вопреки вступившему в законную силу решению Верховного Суда Российской Федерации о признании религиозной организации "Свидетели Иеговы "Петрозаводск"* экстремистской, осуществлял активные действия организационного характера, направленные на продолжение запрещенной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина осуществлял наставничество, занимался привлечением новых адептов, созывал коллективные собрания с применением мер конспирации, на которых обсуждалась идеология организации и изучалась запрещенная литература.
По месту жительства организатора и ряда участников организации были проведены обыски.
«
"Совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия организатор был задержан. В ходе допроса вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
суд - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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28 марта, 02:57
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КарелияПетрозаводскСвидетели Иеговы
 
 
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