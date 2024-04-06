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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 06.04.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в ночь на субботу выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:48
2024-04-06T00:48
2024-04-06T00:50
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска открыли огонь по селу Озеряновка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240403/braziliya-1937565232.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили три 155-мм снаряда по Горловке