Рейтинг@Mail.ru
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 06.04.2024 (обновлено: 17:47 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/gibel-1938273595.html
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей - РИА Новости, 06.04.2024
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:27
2024-04-06T17:47
в мире
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150042/36/1500423612_101:190:1280:853_1920x0_80_0_0_1ea71794c9bbd7a5ef032f13fb71cbc2.jpg
ДУБАЙ, 6 апр — РИА Новости. В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении города Дераа."Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами", — говорится в публикации.Инцидент произошел на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.
https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150042/36/1500423612_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d00f738e437b375980b5a2cbcbf381b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия
В мире, Сирия
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

© РИА НовостиМашина скорой помощи в Сирии
Машина скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
Машина скорой помощи в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 6 апр — РИА Новости. В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении города Дераа.
"Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами", — говорится в публикации.
Инцидент произошел на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Эксперт оценил риск войны на Ближнем Востоке после удара Израиля в Сирии
2 апреля, 14:44
 
В миреСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала