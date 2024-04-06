https://ria.ru/20240406/gibel-1938273595.html

В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей - РИА Новости, 06.04.2024

В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:27

2024-04-06T17:27

2024-04-06T17:47

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ДУБАЙ, 6 апр — РИА Новости. В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении города Дераа."Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами", — говорится в публикации.Инцидент произошел на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.

https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html

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в мире, сирия