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В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей - РИА Новости, 06.04.2024
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:27
2024-04-06T17:27
2024-04-06T17:47
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ДУБАЙ, 6 апр — РИА Новости. В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей, сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении города Дераа."Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами", — говорится в публикации.Инцидент произошел на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.
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в мире, сирия
В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей