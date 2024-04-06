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В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа - РИА Новости, 06.04.2024
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10:45 06.04.2024 (обновлено: 14:42 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/gaz-1938204360.html
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа - РИА Новости, 06.04.2024
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:45
2024-04-06T14:42
происшествия
избербаш
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 6 апр — РИА Новости. В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале."Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, не удалось спасти семилетнего мальчика, получившего ожоги при взрыве газового котла в доме в городе Избербаше. Специалисты ожогового центра РКБ продолжают бороться за жизни его родителей, которые сейчас в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90 процентов поверхности тела", — говорится в публикации. В пятницу в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их ребенок. После оказания экстренной помощи в городской больнице их в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.По данным следствия, взрыв с последующим воспламенением произошел из-за утечки бытового газа на цокольном этаже дома. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
избербаш
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происшествия, избербаш, махачкала
Происшествия, Избербаш, Махачкала
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа

В Дагестане умер семилетний мальчик, пострадавший при взрыве газа в доме

© Фото : Прокуратура Республики ДагестанМесто взрыва газа в частном доме в Избербаше, Дагестан
Место взрыва газа в частном доме в Избербаше, Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан
Место взрыва газа в частном доме в Избербаше, Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 апр — РИА Новости. В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.
"Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, не удалось спасти семилетнего мальчика, получившего ожоги при взрыве газового котла в доме в городе Избербаше. Специалисты ожогового центра РКБ продолжают бороться за жизни его родителей, которые сейчас в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90 процентов поверхности тела", — говорится в публикации.
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей
18 января, 08:56
В пятницу в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их ребенок. После оказания экстренной помощи в городской больнице их в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.
По данным следствия, взрыв с последующим воспламенением произошел из-за утечки бытового газа на цокольном этаже дома. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
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