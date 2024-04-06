https://ria.ru/20240406/gaz-1938204360.html
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа - РИА Новости, 06.04.2024
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:45
2024-04-06T10:45
2024-04-06T14:42
происшествия
избербаш
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 6 апр — РИА Новости. В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале."Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, не удалось спасти семилетнего мальчика, получившего ожоги при взрыве газового котла в доме в городе Избербаше. Специалисты ожогового центра РКБ продолжают бороться за жизни его родителей, которые сейчас в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90 процентов поверхности тела", — говорится в публикации. В пятницу в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их ребенок. После оказания экстренной помощи в городской больнице их в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.По данным следствия, взрыв с последующим воспламенением произошел из-за утечки бытового газа на цокольном этаже дома. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
избербаш
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происшествия, избербаш, махачкала
Происшествия, Избербаш, Махачкала
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа
В Дагестане умер семилетний мальчик, пострадавший при взрыве газа в доме