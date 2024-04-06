https://ria.ru/20240406/fermery-1938268285.html

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 06.04.2024

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:48

2024-04-06T16:48

2024-04-06T16:48

украина

польша

киев

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932726289_0:306:3070:2033_1920x0_80_0_0_f6baa26529c9deae76a813104cf15d83.jpg

ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х польское радио Zet. "Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной. В настоящее время в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более 3 дней, в Хребенне - 35 часов, а в Долгобычуве - целых 120 часов, то есть 5 дней", - сказано в сообщении. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20221029/fermery-1827827749.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире