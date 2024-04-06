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Глава Евпатории объявил о прекращении подачи воды - РИА Новости, 06.04.2024
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00:54 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/evpatoriya-1938160377.html
Глава Евпатории объявил о прекращении подачи воды
Глава Евпатории объявил о прекращении подачи воды - РИА Новости, 06.04.2024
Глава Евпатории объявил о прекращении подачи воды
В курортный город Евпатория на западном побережье Крыма устраняют аварию на центральном водоводе, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов в своем РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:54
2024-04-06T00:54
происшествия
жкх
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. В курортный город Евпатория на западном побережье Крыма устраняют аварию на центральном водоводе, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов в своем Telegram-канале. "Устранили локальную аварию в городской сети водоснабжения, но произошел порыв в центральном водоводе. В течение часа прекратится подача воды в город, по возможности запасаемся", - написал Просоедов. По его словам, завтра в городе организуют подвоз воды, график разместят дополнительно. Аварийная бригада уже работает на месте аварии.
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происшествия, жкх, евпатория
Происшествия, ЖКХ, Евпатория
Глава Евпатории объявил о прекращении подачи воды

Врио главы Просоедов: в Евпатории из-за аварии прекратится подача воды

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкЗдание администрации Евпатории
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Здание администрации Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. В курортный город Евпатория на западном побережье Крыма устраняют аварию на центральном водоводе, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов в своем Telegram-канале.
"Устранили локальную аварию в городской сети водоснабжения, но произошел порыв в центральном водоводе. В течение часа прекратится подача воды в город, по возможности запасаемся", - написал Просоедов.
По его словам, завтра в городе организуют подвоз воды, график разместят дополнительно.
Аварийная бригада уже работает на месте аварии.
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ПроисшествияЖКХЕвпатория
 
 
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