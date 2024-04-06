https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938305363.html

В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах

В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах

Людей на нескольких маршрутных автобусах эвакуируют из поселка Никель в оренбургском Орске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:50

2024-04-06T20:50

2024-04-06T20:50

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

никель (город)

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938273737_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_07554e5b384ed5c6e17529dcce9361e7.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Людей на нескольких маршрутных автобусах эвакуируют из поселка Никель в оренбургском Орске, передает корреспондент РИА Новости. Жителям предлагают рассаживаться в автобусы, которые доставят их в пункты временного размещения. Дамбу подмыло еще на одном участке в Орске, эвакуируют жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель, сообщили РИА Новости в мэрии Орска ранее в субботу. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам, уточняли в пресс-службе регионального правительства. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html

орск

никель (город)

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-06T20:50 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске, орск, происшествия, никель (город), урал