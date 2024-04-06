https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938305363.html
В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах
В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах
Людей на нескольких маршрутных автобусах эвакуируют из поселка Никель в оренбургском Орске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:50
2024-04-06T20:50
2024-04-06T20:50
прорыв дамбы в орске
орск
происшествия
никель (город)
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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Людей на нескольких маршрутных автобусах эвакуируют из поселка Никель в оренбургском Орске, передает корреспондент РИА Новости. Жителям предлагают рассаживаться в автобусы, которые доставят их в пункты временного размещения. Дамбу подмыло еще на одном участке в Орске, эвакуируют жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель, сообщили РИА Новости в мэрии Орска ранее в субботу. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам, уточняли в пресс-службе регионального правительства. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
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прорыв дамбы в орске, орск, происшествия, никель (город), урал
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия, Никель (город), Урал
В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на автобусах
В Орске эвакуируют людей из поселка Никель на маршрутных автобусах