https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938294899.html

В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей

В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей - РИА Новости, 06.04.2024

В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей

Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:45

2024-04-06T19:45

2024-04-06T19:45

орск

урал

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий Козупица. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Всего в Орске развернуто 12 пунктов временного размещения, еще четыре готовят к приему жителей. Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан", - сообщил орский мэр в своем Telegram-канале. Козупица рассказал, что посетил один из ПВР в школе №52, где размещены 20 человек. "Всем необходимым они обеспечены: трехразовое питание, одежда на первое время, оборудована комната матери и ребенка, работает прачечная. Неравнодушные орчане постоянно несут в ПВР одежду, предметы личной гигиены", - отметил мэр.

орск

урал

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