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В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей - РИА Новости, 06.04.2024
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей
Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:45
2024-04-06T19:45
2024-04-06T19:45
орск
урал
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий Козупица. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Всего в Орске развернуто 12 пунктов временного размещения, еще четыре готовят к приему жителей. Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан", - сообщил орский мэр в своем Telegram-канале. Козупица рассказал, что посетил один из ПВР в школе №52, где размещены 20 человек. "Всем необходимым они обеспечены: трехразовое питание, одежда на первое время, оборудована комната матери и ребенка, работает прачечная. Неравнодушные орчане постоянно несут в ПВР одежду, предметы личной гигиены", - отметил мэр.
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Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка
2024-04-06T19:45
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Сапсерфинг в парке Рязани
Сапсерфинг в парке Рязани
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орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео
Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей
Власти Орска развернули 12 ПВР, где смогут принять 13 тыс эвакуированных жителей