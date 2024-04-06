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В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей - РИА Новости, 06.04.2024
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19:45 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938294899.html
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей - РИА Новости, 06.04.2024
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей
Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:45
2024-04-06T19:45
орск
урал
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий Козупица. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Всего в Орске развернуто 12 пунктов временного размещения, еще четыре готовят к приему жителей. Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан", - сообщил орский мэр в своем Telegram-канале. Козупица рассказал, что посетил один из ПВР в школе №52, где размещены 20 человек. "Всем необходимым они обеспечены: трехразовое питание, одежда на первое время, оборудована комната матери и ребенка, работает прачечная. Неравнодушные орчане постоянно несут в ПВР одежду, предметы личной гигиены", - отметил мэр.
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РИА Новости
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Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка
2024-04-06T19:45
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Сапсерфинг в парке Рязани
Сапсерфинг в парке Рязани
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орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео
Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей
УФА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий Козупица.
2024-04-06T19:45
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В 12 ПВР в Орске смогут принять более 13 тысяч эвакуированных жителей

Власти Орска развернули 12 ПВР, где смогут принять 13 тыс эвакуированных жителей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
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Место прорыва насыпной дамбы в Орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска развернули 12 пунктов временного размещения, где смогут принять более 13 тысяч эвакуированных из-за подтопления жителей, сообщил мэр города Василий Козупица.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"Всего в Орске развернуто 12 пунктов временного размещения, еще четыре готовят к приему жителей. Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан", - сообщил орский мэр в своем Telegram-канале.
Козупица рассказал, что посетил один из ПВР в школе №52, где размещены 20 человек.
"Всем необходимым они обеспечены: трехразовое питание, одежда на первое время, оборудована комната матери и ребенка, работает прачечная. Неравнодушные орчане постоянно несут в ПВР одежду, предметы личной гигиены", - отметил мэр.
 
ОрскУралПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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