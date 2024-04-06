Рейтинг@Mail.ru
В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 06.04.2024 (обновлено: 19:25 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938286286.html
В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации
В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации - РИА Новости, 06.04.2024
В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации
Не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов, но к ночи ожидается новый приток заявок, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:00
2024-04-06T19:25
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938265562_0:48:3285:1896_1920x0_80_0_0_420027e18c688a852d2418b30d7b32bd.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов, но к ночи ожидается новый приток заявок, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников в эфире телеканала "Россия 24"."Поток заявок прекратился, примерно около получаса их не поступает. Но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались, не все решили оставить небезопасную зону, хотя им предлагалось сделать это, объяснения сотрудники МЧС предоставляли. &lt;...&gt; Но некоторые очень упорные люди решили остаться в своих домах", — рассказал он.Тем не менее спасатели ожидают поступления новых заявок на эвакуацию уже к ночи, поскольку в подтопленных зонах нет ни электричества, ни газа, ни света, пояснил Ситников.Чуть ранее МЧС сообщило, что из опасных зон в Орске эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.В Оренбургской области действует режим ЧС.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T19:00
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938265562_347:0:2939:1944_1920x0_80_0_0_6bec531bf6da5b9919346592bdd8f538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации

Ситников: в зоне подтопления в Орске остались жители, отказавшиеся от эвакуации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов, но к ночи ожидается новый приток заявок, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников в эфире телеканала "Россия 24".
"Поток заявок прекратился, примерно около получаса их не поступает. Но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались, не все решили оставить небезопасную зону, хотя им предлагалось сделать это, объяснения сотрудники МЧС предоставляли. <...> Но некоторые очень упорные люди решили остаться в своих домах", — рассказал он.
Тем не менее спасатели ожидают поступления новых заявок на эвакуацию уже к ночи, поскольку в подтопленных зонах нет ни электричества, ни газа, ни света, пояснил Ситников.
Чуть ранее МЧС сообщило, что из опасных зон в Орске эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети.

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом
Вчера, 16:27
Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
В Оренбургской области действует режим ЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала