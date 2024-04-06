https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938286286.html

В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации

В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации - РИА Новости, 06.04.2024

В зоне подтопления в Орске остаются люди, отказавшиеся от эвакуации

Не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов, но к ночи ожидается новый приток заявок, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:00

2024-04-06T19:00

2024-04-06T19:25

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов, но к ночи ожидается новый приток заявок, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников в эфире телеканала "Россия 24"."Поток заявок прекратился, примерно около получаса их не поступает. Но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались, не все решили оставить небезопасную зону, хотя им предлагалось сделать это, объяснения сотрудники МЧС предоставляли. <...> Но некоторые очень упорные люди решили остаться в своих домах", — рассказал он.Тем не менее спасатели ожидают поступления новых заявок на эвакуацию уже к ночи, поскольку в подтопленных зонах нет ни электричества, ни газа, ни света, пояснил Ситников.Чуть ранее МЧС сообщило, что из опасных зон в Орске эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.В Оренбургской области действует режим ЧС.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html

орск

оренбургская область

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T19:00 true PT0M38S

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орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)