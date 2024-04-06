Рейтинг@Mail.ru
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938284417.html
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска
Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:51
2024-04-06T18:51
происшествия
орск
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272253_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_879a87236ebd4319a3e8b07c2cd1a91a.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости. Вывезенные жители выгружают из кузова самосвала личные вещи, а также резиновую лодку, на которой ранее им удалось спасти из своих домов часть имущества. Спасатели МЧС продолжают дежурить на надувных лодках в подтопленном микрорайоне. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
орск
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
2024-04-06T18:51
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272253_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a663c01819b5311d2fd8a6bbc244cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска

Более 30 человек вывезли рейсом из затопленного микрорайона Старый город в Орска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Место прорыва насыпной дамбы в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости.
Вывезенные жители выгружают из кузова самосвала личные вещи, а также резиновую лодку, на которой ранее им удалось спасти из своих домов часть имущества.
Спасатели МЧС продолжают дежурить на надувных лодках в подтопленном микрорайоне.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
 
ПроисшествияОрскУралМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала