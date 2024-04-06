https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938284417.html
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска
Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:51
2024-04-06T18:51
2024-04-06T18:51
происшествия
орск
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272253_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_879a87236ebd4319a3e8b07c2cd1a91a.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости. Вывезенные жители выгружают из кузова самосвала личные вещи, а также резиновую лодку, на которой ранее им удалось спасти из своих домов часть имущества. Спасатели МЧС продолжают дежурить на надувных лодках в подтопленном микрорайоне. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
орск
урал
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Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
2024-04-06T18:51
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РИА Новости
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происшествия, орск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска
Более 30 человек вывезли рейсом из затопленного микрорайона Старый город в Орска