https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938284417.html

Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска

Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска - РИА Новости, 06.04.2024

Более 30 человек вывезли одним рейсом из затопленного микрорайона Орска

Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T18:51

2024-04-06T18:51

2024-04-06T18:51

происшествия

орск

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Свыше 30 жителей затопленного микрорайона Старый город в Орске удалось эвакуировать за один рейс, передает корреспондент РИА Новости. Вывезенные жители выгружают из кузова самосвала личные вещи, а также резиновую лодку, на которой ранее им удалось спасти из своих домов часть имущества. Спасатели МЧС продолжают дежурить на надувных лодках в подтопленном микрорайоне. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

орск

урал

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Место прорыва дамбы в Орске Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске. 2024-04-06T18:51 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске