https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938270728.html

В подтопленном Орске эвакуировали 1121 человека, включая 331 ребенка

В подтопленном Орске эвакуировали 1121 человека, включая 331 ребенка - РИА Новости, 06.04.2024

В подтопленном Орске эвакуировали 1121 человека, включая 331 ребенка

В Орске из опасных зон эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:10

2024-04-06T17:10

2024-04-06T17:54

орск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Орске из опасных зон эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка, сообщила пресс-служба МЧС."По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в заявлении.Кроме того, в мэрии города предупредили об угрозе подтопления поселков Строитель, Рабочий, а также улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.По данным прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели.В Оренбургской области действует режим ЧС.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html

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россия

оренбургская область

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T17:10 true PT0M38S

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орск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область