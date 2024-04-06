https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938188806.html

Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей

Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей - РИА Новости, 06.04.2024

Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей

Спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ в Оренбурге, сообщила пресс-служба города в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:33

2024-04-06T09:33

2024-04-06T09:47

происшествия

оренбург

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ в Оренбурге, сообщила пресс-служба города в Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. По состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления попали СНТ "Соловушка", Дубки, СНТ "Газовик", СНТ "Мичуринец" в Овчинном городке. вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения. Эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, из них 4 ребенка",- говорится в сообщении мэрии.По данным городской администрации, в Оренбурге уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. За сутки он прибавил 83 см, количество подтопленных улиц и домов увеличивается из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ , расположенных в пойме Урала, для безопасности жителей отключены свет и газ. Электро- и газоснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

оренбург

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происшествия, оренбург, прорыв дамбы в орске