Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей
Из подтопленных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали 144 жителя
© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
УФА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ в Оренбурге, сообщила пресс-служба города в Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. По состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления попали СНТ "Соловушка", Дубки, СНТ "Газовик", СНТ "Мичуринец" в Овчинном городке. вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения. Эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, из них 4 ребенка",- говорится в сообщении мэрии.
По данным городской администрации, в Оренбурге уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. За сутки он прибавил 83 см, количество подтопленных улиц и домов увеличивается из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ , расположенных в пойме Урала, для безопасности жителей отключены свет и газ. Электро- и газоснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки.
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