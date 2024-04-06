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Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей - РИА Новости, 06.04.2024
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09:33 06.04.2024 (обновлено: 09:47 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938188806.html
Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей
Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей - РИА Новости, 06.04.2024
Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей
Спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ в Оренбурге, сообщила пресс-служба города в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:33
2024-04-06T09:47
происшествия
оренбург
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ в Оренбурге, сообщила пресс-служба города в Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. По состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления попали СНТ "Соловушка", Дубки, СНТ "Газовик", СНТ "Мичуринец" в Овчинном городке. вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения. Эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, из них 4 ребенка",- говорится в сообщении мэрии.По данным городской администрации, в Оренбурге уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. За сутки он прибавил 83 см, количество подтопленных улиц и домов увеличивается из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ , расположенных в пойме Урала, для безопасности жителей отключены свет и газ. Электро- и газоснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки.
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происшествия, оренбург, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
Из пригородных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали более 140 жителей

Из подтопленных поселков и СНТ Оренбурга эвакуировали 144 жителя

© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ в Оренбурге, сообщила пресс-служба города в Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. По состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления попали СНТ "Соловушка", Дубки, СНТ "Газовик", СНТ "Мичуринец" в Овчинном городке. вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения. Эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, из них 4 ребенка",- говорится в сообщении мэрии.
По данным городской администрации, в Оренбурге уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. За сутки он прибавил 83 см, количество подтопленных улиц и домов увеличивается из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ , расположенных в пойме Урала, для безопасности жителей отключены свет и газ. Электро- и газоснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
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ПроисшествияОренбургПрорыв дамбы в Орске
 
 
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