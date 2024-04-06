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Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Феросплавная-1" восстановили - РИА Новости, 06.04.2024
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18:42 06.04.2024 (обновлено: 19:09 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/elektrosnabzhenie-1938282792.html
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Феросплавная-1" восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Феросплавная-1" восстановили - РИА Новости, 06.04.2024
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Феросплавная-1" восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии "Феросплавная-1" 330 кВ восстановили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:42
2024-04-06T19:09
запорожская аэс
энергодар
европа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии "Феросплавная-1" 330 кВ восстановили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС."На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", — рассказали собеседники агентства.Линию ввели в работу в 18:09 мск. Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет двух высоковольтных линий: 750 кВ "Днепровская" и 330 кВ "Феросплавная -1", уточнили в пресс-службе.В четверг на станции сообщили об отключении линии "Ферросплавная-1" в 10:06 мск. Несмотря на инцидент, радиационный фон оставался в норме, причины выясняются. Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в "горячем останове". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — там располагаются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
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запорожская аэс, энергодар, европа, происшествия
Запорожская АЭС, Энергодар, Европа, Происшествия
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Феросплавная-1" восстановили

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии "Феросплавная-1" восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии "Феросплавная-1" 330 кВ восстановили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС.
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", — рассказали собеседники агентства.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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Вчера, 08:32
Линию ввели в работу в 18:09 мск.
Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет двух высоковольтных линий: 750 кВ "Днепровская" и 330 кВ "Феросплавная -1", уточнили в пресс-службе.
В четверг на станции сообщили об отключении линии "Ферросплавная-1" в 10:06 мск. Несмотря на инцидент, радиационный фон оставался в норме, причины выясняются.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в "горячем останове". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — там располагаются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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4 апреля, 21:36
 
Запорожская АЭСЭнергодарЕвропаПроисшествия
 
 
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