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На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством - РИА Новости, 06.04.2024
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14:26 06.04.2024 (обновлено: 14:27 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/elektrichestvo-1938239936.html
На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством
На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством - РИА Новости, 06.04.2024
На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что сегодня ситуация с электроэнергией на Украине сложнее, чем в прошлом году, и допустил повышение тарифов РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:26
2024-04-06T14:27
специальная военная операция на украине
украина
герман галущенко
в мире
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что сегодня ситуация с электроэнергией на Украине сложнее, чем в прошлом году, и допустил повышение тарифов на электричество для граждан страны, передает Bloomberg. "Сегодня ситуация еще более тяжелая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках", - цитирует агентство Галущенко. Агентство также подчеркивает, что Галущенко не исключает вероятность повышения тарифов на электричество для граждан страны. Отмечается также, что в июне прошлого года Киев почти удвоил цены на электроэнергию. "Правительство изучает различные способы финансирования ремонта своих энергетических объектов", - пишет Блумберг со ссылкой на министра.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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украина, герман галущенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Герман Галущенко, В мире
На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством

Министр энергетики Украины Галущенко допустил повышение цен на электричество

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что сегодня ситуация с электроэнергией на Украине сложнее, чем в прошлом году, и допустил повышение тарифов на электричество для граждан страны, передает Bloomberg.
«
"Сегодня ситуация еще более тяжелая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках", - цитирует агентство Галущенко.
Агентство также подчеркивает, что Галущенко не исключает вероятность повышения тарифов на электричество для граждан страны. Отмечается также, что в июне прошлого года Киев почти удвоил цены на электроэнергию.
"Правительство изучает различные способы финансирования ремонта своих энергетических объектов", - пишет Блумберг со ссылкой на министра.
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