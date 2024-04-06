https://ria.ru/20240406/elektrichestvo-1938239936.html

На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством

На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством - РИА Новости, 06.04.2024

На Украине признали ухудшение ситуации с электричеством

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что сегодня ситуация с электроэнергией на Украине сложнее, чем в прошлом году, и допустил повышение тарифов РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:26

2024-04-06T14:26

2024-04-06T14:27

специальная военная операция на украине

украина

герман галущенко

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что сегодня ситуация с электроэнергией на Украине сложнее, чем в прошлом году, и допустил повышение тарифов на электричество для граждан страны, передает Bloomberg. "Сегодня ситуация еще более тяжелая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках", - цитирует агентство Галущенко. Агентство также подчеркивает, что Галущенко не исключает вероятность повышения тарифов на электричество для граждан страны. Отмечается также, что в июне прошлого года Киев почти удвоил цены на электроэнергию. "Правительство изучает различные способы финансирования ремонта своих энергетических объектов", - пишет Блумберг со ссылкой на министра.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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украина, герман галущенко, в мире