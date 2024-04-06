https://ria.ru/20240406/ekvador-1938176317.html

Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики - РИА Новости, 06.04.2024

Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

Полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики и задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T07:41

2024-04-06T07:41

2024-04-06T12:46

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики и задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, сообщило агентство Reuters."Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан", — говорится в публикации.Как отметил глава МИД Мексики Алисия Барсена, дипломаты получили травмы во время штурма посольства. Мехико планирует обратиться в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора. Кроме того, Мексика объявила о приостановке дипотношений с Кито. В свою очередь, правительство Эквадора подтвердило задержание Гласа, назвав штурм дипмиссии защитой национального суверенитета.Политическое убежище эквадорскому политикуВ пятницу правительство Мексики приняло решение предоставить политическое убежище Хорхе Гласу, который укрывался в посольстве страны в Кито. МИД Эквадора назвал это решение незаконным и потребовал выдать политика правосудию.Глас прибыл в посольство Мексики в Кито в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему одобрили доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее призвало Мехико разрешить войти в здание дипмиссии и арестовать Гласа, но полиции не позволили попасть в посольство.Бывший вице-президент Эквадора в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор. В декабре 2023-го его приговорили к шести годам заключения по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.

https://ria.ru/20240308/ekvador-1931863509.html

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Максим Горбачев

в мире, эквадор, мексика, кито, оон, odebrecht