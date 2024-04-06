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Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство - РИА Новости, 06.04.2024
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16:03 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/dolzhniki-1938258173.html
Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство
Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство - РИА Новости, 06.04.2024
Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:03
2024-04-06T16:03
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была разработана во исполнение поручения кабмина и направлена на исполнение постановления Конституционного суда. Отмечалось, что прежде законодательство не наделяло должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, говорится в сопроводительных документах. При этом, как правило, само приостановление исполнительного производства связано с действиями должника. Однако приостановление исполнительного производства порой происходит и из-за действий взыскателя, при этом должник в равной степени заинтересован "в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", отмечали авторы документа. Законом уточняется право должника на возобновление соответствующего исполнительного производства. Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, уточняется в законе, при этом пропущенный срок может быть восстановлен на основании ходатайства. Само заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок.
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россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство

Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство от ФССП

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина делает подсчеты на калькуляторе
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Инициатива была разработана во исполнение поручения кабмина и направлена на исполнение постановления Конституционного суда.
Отмечалось, что прежде законодательство не наделяло должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, говорится в сопроводительных документах. При этом, как правило, само приостановление исполнительного производства связано с действиями должника.
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Однако приостановление исполнительного производства порой происходит и из-за действий взыскателя, при этом должник в равной степени заинтересован "в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", отмечали авторы документа. Законом уточняется право должника на возобновление соответствующего исполнительного производства.
Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, уточняется в законе, при этом пропущенный срок может быть восстановлен на основании ходатайства. Само заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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