https://ria.ru/20240406/dolzhniki-1938258173.html

Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство

Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство - РИА Новости, 06.04.2024

Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:03

2024-04-06T16:03

2024-04-06T16:03

россия

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому должник наделяется правом возобновлять исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была разработана во исполнение поручения кабмина и направлена на исполнение постановления Конституционного суда. Отмечалось, что прежде законодательство не наделяло должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, говорится в сопроводительных документах. При этом, как правило, само приостановление исполнительного производства связано с действиями должника. Однако приостановление исполнительного производства порой происходит и из-за действий взыскателя, при этом должник в равной степени заинтересован "в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", отмечали авторы документа. Законом уточняется право должника на возобновление соответствующего исполнительного производства. Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, уточняется в законе, при этом пропущенный срок может быть восстановлен на основании ходатайства. Само заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок.

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россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество