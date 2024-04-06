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Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
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15:26 06.04.2024
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Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении
Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении
Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:26
2024-04-06T15:26
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Еще одна лодка ВСУ ушла на дно Днепра после точного попадания российского FPV-дрона", - сказали в ведомстве. По данным МО РФ, операторы БПЛА засекли лодку противника на правом берегу Днепра и затем запустили FPV-дроны. Оператор завел ударные дроны на лодку, а второй номер расчета корректировал их точное наведение на цель. Было зафиксировано успешное поражение десанта противника. В Минобороны добавили, что беспилотные подразделения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки "Днепр" ежедневно уничтожают объекты ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении

Операторы БПЛА с помощью FPV-дронов уничтожили лодку с десантом ВСУ на Днепре

© Минобороны РФЗапуск БпЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" для уничтожения объектов ВСУ
Запуск БпЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск Днепр для уничтожения объектов ВСУ
© Минобороны РФ
Запуск БпЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" для уничтожения объектов ВСУ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Еще одна лодка ВСУ ушла на дно Днепра после точного попадания российского FPV-дрона", - сказали в ведомстве.
По данным МО РФ, операторы БПЛА засекли лодку противника на правом берегу Днепра и затем запустили FPV-дроны. Оператор завел ударные дроны на лодку, а второй номер расчета корректировал их точное наведение на цель. Было зафиксировано успешное поражение десанта противника.
В Минобороны добавили, что беспилотные подразделения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки "Днепр" ежедневно уничтожают объекты ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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