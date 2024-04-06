https://ria.ru/20240406/desant-1938251463.html

Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении

Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении

Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:26

2024-04-06T15:26

2024-04-06T15:26

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безопасность

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Еще одна лодка ВСУ ушла на дно Днепра после точного попадания российского FPV-дрона", - сказали в ведомстве. По данным МО РФ, операторы БПЛА засекли лодку противника на правом берегу Днепра и затем запустили FPV-дроны. Оператор завел ударные дроны на лодку, а второй номер расчета корректировал их точное наведение на цель. Было зафиксировано успешное поражение десанта противника. В Минобороны добавили, что беспилотные подразделения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки "Днепр" ежедневно уничтожают объекты ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.

https://ria.ru/20240406/svo-1938222670.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность