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Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении
Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении
Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:26
2024-04-06T15:26
2024-04-06T15:26
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили очередную лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Еще одна лодка ВСУ ушла на дно Днепра после точного попадания российского FPV-дрона", - сказали в ведомстве. По данным МО РФ, операторы БПЛА засекли лодку противника на правом берегу Днепра и затем запустили FPV-дроны. Оператор завел ударные дроны на лодку, а второй номер расчета корректировал их точное наведение на цель. Было зафиксировано успешное поражение десанта противника. В Минобороны добавили, что беспилотные подразделения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки "Днепр" ежедневно уничтожают объекты ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.
https://ria.ru/20240406/svo-1938222670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Операторы БПЛА уничтожили лодку с десантом ВСУ на Херсонском направлении
Операторы БПЛА с помощью FPV-дронов уничтожили лодку с десантом ВСУ на Днепре