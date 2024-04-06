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Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
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12:09 06.04.2024 (обновлено: 12:33 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/delo-1938218027.html
Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске
Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске
Прокуратура Оренбургской области сообщила в Telegram-канале, что направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске для решения вопроса об РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:09
2024-04-06T12:33
происшествия
оренбургская область
орск
россия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области сообщила в Telegram-канале, что направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске для решения вопроса об уголовном деле. "Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер, направленных на содержание дамбы.Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области на особый контроль. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
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происшествия, оренбургская область, орск, россия, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Россия, Прорыв дамбы в Орске
Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске

Прокуратура просит СК завести уголовное дело после прорыва дамбы в Орске

© Фото : СУ СК России по Оренбургской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте ЧП в Орске Оренбургской области
Сотрудник СК РФ на месте ЧП в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : СУ СК России по Оренбургской области/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте ЧП в Орске Оренбургской области
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области сообщила в Telegram-канале, что направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске для решения вопроса об уголовном деле.
«
"Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер, направленных на содержание дамбы.
Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области на особый контроль.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
 
ПроисшествияОренбургская областьОрскРоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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