https://ria.ru/20240406/delo-1938218027.html

Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске

Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Прокуратура попросила СК завести дело после прорыва дамбы в Орске

Прокуратура Оренбургской области сообщила в Telegram-канале, что направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске для решения вопроса об РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:09

2024-04-06T12:09

2024-04-06T12:33

происшествия

оренбургская область

орск

россия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области сообщила в Telegram-канале, что направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске для решения вопроса об уголовном деле. "Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер, направленных на содержание дамбы.Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области на особый контроль. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

оренбургская область

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