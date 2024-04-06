https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html

Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб

Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб - РИА Новости, 06.04.2024

Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб

Власти Кетовского муниципального округа Курганской области совместно с городом Курганом приняли решение о строительстве защитных дамб и подготовке населения к... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:37

2024-04-06T10:37

2024-04-06T10:47

жкх

курган

курганская область

костанайская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр - РИА Новости. Власти Кетовского муниципального округа Курганской области совместно с городом Курганом приняли решение о строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации из-за возможного подтопления в связи с паводком, сообщил в субботу глава муниципального округа Олег Язовских в аккаунте "ВКонтакте". Как сообщалось, в Курганской области принято решение о введении режима повышенной готовности в связи с половодьем и паводком с 5 апреля. "Совместно с представителями администрации Кургана и и. о. руководителя Колташевского территориального отдела провел рабочее совещание в селе Большое Чаусово. Обсудили вопрос по проведению противопаводковых мероприятий и приняли решение о совместном строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации", - написал Язовских на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он напомнил, что "эвакуация — это не право, а обязанность". "Пункт временного размещения находится в Большечаусовской общеобразовательной школе по адресу: с. Большое Чаусово, ул. Молодежная, 15", - отметил глава Кетовского муниципального округа. Как сообщало правительство региона, с 5 апреля сбросы воды с водохранилищ Костанайской области Республики Казахстан увеличены до 1500 кубов в сутки, что в 20 раз больше запланированного уровня. Риск подтопления и затопления населенных пунктов вдоль реки Тобол - Кургана, сел в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском, Белозерском округах существенно возрастает. По предварительным прогнозным данным, в зону затопления попадает более 50 населенных пунктов и десятки садоводств в черте Кургана.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, курган, курганская область, костанайская область