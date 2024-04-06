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Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб
Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб - РИА Новости, 06.04.2024
Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб
Власти Кетовского муниципального округа Курганской области совместно с городом Курганом приняли решение о строительстве защитных дамб и подготовке населения к... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:37
2024-04-06T10:37
2024-04-06T10:47
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр - РИА Новости. Власти Кетовского муниципального округа Курганской области совместно с городом Курганом приняли решение о строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации из-за возможного подтопления в связи с паводком, сообщил в субботу глава муниципального округа Олег Язовских в аккаунте "ВКонтакте". Как сообщалось, в Курганской области принято решение о введении режима повышенной готовности в связи с половодьем и паводком с 5 апреля. "Совместно с представителями администрации Кургана и и. о. руководителя Колташевского территориального отдела провел рабочее совещание в селе Большое Чаусово. Обсудили вопрос по проведению противопаводковых мероприятий и приняли решение о совместном строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации", - написал Язовских на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он напомнил, что "эвакуация — это не право, а обязанность". "Пункт временного размещения находится в Большечаусовской общеобразовательной школе по адресу: с. Большое Чаусово, ул. Молодежная, 15", - отметил глава Кетовского муниципального округа. Как сообщало правительство региона, с 5 апреля сбросы воды с водохранилищ Костанайской области Республики Казахстан увеличены до 1500 кубов в сутки, что в 20 раз больше запланированного уровня. Риск подтопления и затопления населенных пунктов вдоль реки Тобол - Кургана, сел в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском, Белозерском округах существенно возрастает. По предварительным прогнозным данным, в зону затопления попадает более 50 населенных пунктов и десятки садоводств в черте Кургана.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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жкх, курган, курганская область, костанайская область
ЖКХ, Курган, Курганская область, Костанайская область
Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб
Под Курганом построят защитные дамбы для предотвращения подтопления паводками
ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр - РИА Новости.
Власти Кетовского муниципального округа Курганской области совместно с городом Курганом приняли решение о строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации из-за возможного подтопления в связи с паводком, сообщил в субботу глава муниципального округа Олег Язовских в аккаунте "ВКонтакте
".
Как сообщалось, в Курганской области принято решение о введении режима повышенной готовности в связи с половодьем и паводком с 5 апреля.
"Совместно с представителями администрации Кургана и и. о. руководителя Колташевского территориального отдела провел рабочее совещание в селе Большое Чаусово. Обсудили вопрос по проведению противопаводковых мероприятий и приняли решение о совместном строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации", - написал Язовских на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что "эвакуация — это не право, а обязанность".
"Пункт временного размещения находится в Большечаусовской общеобразовательной школе по адресу: с. Большое Чаусово, ул. Молодежная, 15", - отметил глава Кетовского муниципального округа.
Как сообщало правительство региона, с 5 апреля сбросы воды с водохранилищ Костанайской области
Республики Казахстан увеличены до 1500 кубов в сутки, что в 20 раз больше запланированного уровня. Риск подтопления и затопления населенных пунктов вдоль реки Тобол - Кургана, сел в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском, Белозерском округах существенно возрастает. По предварительным прогнозным данным, в зону затопления попадает более 50 населенных пунктов и десятки садоводств в черте Кургана.