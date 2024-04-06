Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 06.04.2024 (обновлено: 16:43 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/damba-1938267185.html
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком - РИА Новости, 06.04.2024
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком
Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:42
2024-04-06T16:43
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938266331_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_279544209480f22210b8e28bbcfd3b78.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики. Инцидент произошел в деревне Пекейсола Куженерского района. "Утром 6 апреля из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод. Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Куженерского района начала проверку по факту разрушения паводковыми водами дамбы пруда.
https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938266331_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_e1939758e0802dc6029e21cbd351dbb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

Прокуратура: в Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

© Прокуратура Республики Марий Эл/TelegramРазрушенная паводковыми водами дамба пруда, располагающегося в деревне Пекейсола в Марий Эл
Разрушенная паводковыми водами дамба пруда, располагающегося в деревне Пекейсола в Марий Эл
© Прокуратура Республики Марий Эл/Telegram
Разрушенная паводковыми водами дамба пруда, располагающегося в деревне Пекейсола в Марий Эл
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики.
Инцидент произошел в деревне Пекейсола Куженерского района.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске
Вчера, 16:30
"Утром 6 апреля из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод. Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Куженерского района начала проверку по факту разрушения паводковыми водами дамбы пруда.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала