https://ria.ru/20240406/damba-1938267185.html
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком - РИА Новости, 06.04.2024
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком
Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:42
2024-04-06T16:42
2024-04-06T16:43
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938266331_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_279544209480f22210b8e28bbcfd3b78.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики. Инцидент произошел в деревне Пекейсола Куженерского района. "Утром 6 апреля из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод. Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Куженерского района начала проверку по факту разрушения паводковыми водами дамбы пруда.
https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938266331_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_e1939758e0802dc6029e21cbd351dbb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком
Прокуратура: в Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком