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В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком - РИА Новости, 06.04.2024

В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:42

2024-04-06T16:42

2024-04-06T16:43

происшествия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в марийской деревне, угрозы подтопления домов нет, проводится проверка, сообщает прокуратура республики. Инцидент произошел в деревне Пекейсола Куженерского района. "Утром 6 апреля из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод. Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Куженерского района начала проверку по факту разрушения паводковыми водами дамбы пруда.

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происшествия, россия