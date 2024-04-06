https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html

Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске

Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске

Ростехнадзор в 2020 году проводил плановую проверку на дамбе в Орске, выдал предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы, однако в условиях... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:30

2024-04-06T16:30

2024-04-06T16:37

орск

урал

оренбургская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ростехнадзор в 2020 году проводил плановую проверку на дамбе в Орске, выдал предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы, однако в условиях моратория правительства на внеплановые проверки не мог проверить выполнение своего предписания, до прорыва дамбы направлял письма с требованиями проверки ее состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора. "В 2020 году Западно-Уральским управлением Ростехнадзора была проведена плановая проверка комплекса ГТС (гидротехнических сооружений - ред.), выдано предписание от 16.06.2020, содержащее 38 замечаний с различными сроками устранения от 2020 до 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам проверки было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица по статье 9.2 КоАП в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В условиях моратория правительства на внеплановые проверки — постановления № 336 от 10 марта 2022 года - проверка предписания не проводилась. Затем управление Ростехнадзора направляло в адрес управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска два предостережения - о недопустимости нарушений обязательных требований и об ограничении проезда по гребню дамбы (в сентябре 2022 года), а также о необходимости аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС (в феврале 2024 года). Кроме того, управление Ростехнадзора в конце января текущего года требовало, чтобы УЖКДХТ представило информацию о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья. В середине марте получило ответ, что "в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня". Затем - 3 апреля - Ростехнадзор направил УЖКДХТ повторное письмо с требованием о представлении данных о состоянии ГТС при прохождении паводка в срок до 8 апреля. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20240406/damba-1938217181.html

орск

урал

оренбургская область

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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-06T16:30 true PT0M23S

Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T16:30 true PT0M38S

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орск, урал, оренбургская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), прорыв дамбы в орске, происшествия