https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html
Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске
Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске
Ростехнадзор в 2020 году проводил плановую проверку на дамбе в Орске, выдал предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы, однако в условиях... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:30
2024-04-06T16:30
2024-04-06T16:37
орск
урал
оренбургская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ростехнадзор в 2020 году проводил плановую проверку на дамбе в Орске, выдал предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы, однако в условиях моратория правительства на внеплановые проверки не мог проверить выполнение своего предписания, до прорыва дамбы направлял письма с требованиями проверки ее состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора. "В 2020 году Западно-Уральским управлением Ростехнадзора была проведена плановая проверка комплекса ГТС (гидротехнических сооружений - ред.), выдано предписание от 16.06.2020, содержащее 38 замечаний с различными сроками устранения от 2020 до 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам проверки было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица по статье 9.2 КоАП в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В условиях моратория правительства на внеплановые проверки — постановления № 336 от 10 марта 2022 года - проверка предписания не проводилась. Затем управление Ростехнадзора направляло в адрес управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска два предостережения - о недопустимости нарушений обязательных требований и об ограничении проезда по гребню дамбы (в сентябре 2022 года), а также о необходимости аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС (в феврале 2024 года). Кроме того, управление Ростехнадзора в конце января текущего года требовало, чтобы УЖКДХТ представило информацию о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья. В середине марте получило ответ, что "в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня". Затем - 3 апреля - Ростехнадзор направил УЖКДХТ повторное письмо с требованием о представлении данных о состоянии ГТС при прохождении паводка в срок до 8 апреля. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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орск
урал
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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-06T16:30
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T16:30
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орск, урал, оренбургская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Урал, Оренбургская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске
Ростехнадзор с 2020 г выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ростехнадзор в 2020 году проводил плановую проверку на дамбе в Орске, выдал предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы, однако в условиях моратория правительства на внеплановые проверки не мог проверить выполнение своего предписания, до прорыва дамбы направлял письма с требованиями проверки ее состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростехнадзора.
"В 2020 году Западно-Уральским управлением Ростехнадзора была проведена плановая проверка комплекса ГТС (гидротехнических сооружений - ред.), выдано предписание от 16.06.2020, содержащее 38 замечаний с различными сроками устранения от 2020 до 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам проверки было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица по статье 9.2 КоАП в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В условиях моратория правительства на внеплановые проверки — постановления № 336 от 10 марта 2022 года - проверка предписания не проводилась.
Затем управление Ростехнадзора направляло в адрес управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска два предостережения - о недопустимости нарушений обязательных требований и об ограничении проезда по гребню дамбы (в сентябре 2022 года), а также о необходимости аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС (в феврале 2024 года).
Кроме того, управление Ростехнадзора в конце января текущего года требовало, чтобы УЖКДХТ представило информацию о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья. В середине марте получило ответ, что "в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня".
Затем - 3 апреля - Ростехнадзор направил УЖКДХТ повторное письмо с требованием о представлении данных о состоянии ГТС при прохождении паводка в срок до 8 апреля.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал
. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
В Оренбургской области
подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.