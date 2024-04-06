https://ria.ru/20240406/dagestan-1938220509.html

Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок

Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок - РИА Новости, 06.04.2024

Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после взрыва бытового газа в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:22

2024-04-06T12:22

2024-04-06T12:22

происшествия

россия

избербаш

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после взрыва бытового газа в Дагестане, где погиб ребенок и пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. В пятницу в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их семилетний сын. Минздрав республики сообщал, что после оказания экстренной помощи в городской больнице их в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. В субботу в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что ребенок скончался. "Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, взрыв газовоздушной смеси с последующим воспламенением произошел из-за утечки бытового газа на цокольном этаже дома.

https://ria.ru/20240301/serpukhov-1930518479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, избербаш, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)