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Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок - РИА Новости, 06.04.2024
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12:22 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/dagestan-1938220509.html
Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок
Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок - РИА Новости, 06.04.2024
Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после взрыва бытового газа в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:22
2024-04-06T12:22
происшествия
россия
избербаш
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после взрыва бытового газа в Дагестане, где погиб ребенок и пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. В пятницу в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их семилетний сын. Минздрав республики сообщал, что после оказания экстренной помощи в городской больнице их в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. В субботу в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что ребенок скончался. "Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, взрыв газовоздушной смеси с последующим воспламенением произошел из-за утечки бытового газа на цокольном этаже дома.
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россия
избербаш
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происшествия, россия, избербаш, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Избербаш, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат о расследовании взрыва газа в Дагестане, где погиб ребенок

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о взрыва газа в доме в Избербаше

© Фото : Прокуратура Республики ДагестанМесто взрыва газа в частном доме в Избербаше в Дагестане
Место взрыва газа в частном доме в Избербаше в Дагестане - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан
Место взрыва газа в частном доме в Избербаше в Дагестане
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после взрыва бытового газа в Дагестане, где погиб ребенок и пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В пятницу в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их семилетний сын. Минздрав республики сообщал, что после оказания экстренной помощи в городской больнице их в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. В субботу в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что ребенок скончался.
"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, взрыв газовоздушной смеси с последующим воспламенением произошел из-за утечки бытового газа на цокольном этаже дома.
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ПроисшествияРоссияИзбербашМахачкалаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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