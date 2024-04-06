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Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ

Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2024

Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ

Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T03:29

2024-04-06T03:29

2024-04-06T14:55

генеральная прокуратура рф

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсантъ"."По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО "ГК "Пикет"", который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на два млрд руб. при исполнении контракта с Минобороны на 20 тыс. бронежилетов и "плитников", — говорится в материале.По версии следствия, которую приводит издание, заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Представитель Генпрокуратуры выступил за арест предпринимателя Есипова, передает газета. Как сообщается в материале, сам обвиняемый вину не признал. Защита Есипова утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, говорится в статье.Судья, согласившись с аргументами следствия, отправила Есипова на два месяца в СИЗО, утверждает "Коммерсантъ".Информация о деле есть в картотеке Басманного районного суда Москвы.

https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html

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генеральная прокуратура рф, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия