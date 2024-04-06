Рейтинг@Mail.ru
Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 06.04.2024 (обновлено: 14:55 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/bronezhilety-1938165819.html
Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ
Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ
Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:29
2024-04-06T14:55
генеральная прокуратура рф
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7b1647ed4852ab59f75906c0e8c5dd4a.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсантъ"."По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО "ГК "Пикет"", который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на два млрд руб. при исполнении контракта с Минобороны на 20 тыс. бронежилетов и "плитников", — говорится в материале.По версии следствия, которую приводит издание, заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Представитель Генпрокуратуры выступил за арест предпринимателя Есипова, передает газета. Как сообщается в материале, сам обвиняемый вину не признал. Защита Есипова утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, говорится в статье.Судья, согласившись с аргументами следствия, отправила Есипова на два месяца в СИЗО, утверждает "Коммерсантъ".Информация о деле есть в картотеке Басманного районного суда Москвы.
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144471_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_164d29552c97808eb75c411ec507e493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Генеральная прокуратура РФ, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях, пишут СМИ

"Ъ": поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в махинациях

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области
Военнослужащий ВС России во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсантъ".
"По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО "ГК "Пикет"", который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на два млрд руб. при исполнении контракта с Минобороны на 20 тыс. бронежилетов и "плитников", — говорится в материале.
По версии следствия, которую приводит издание, заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Представитель Генпрокуратуры выступил за арест предпринимателя Есипова, передает газета. Как сообщается в материале, сам обвиняемый вину не признал. Защита Есипова утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, говорится в статье.
Судья, согласившись с аргументами следствия, отправила Есипова на два месяца в СИЗО, утверждает "Коммерсантъ".
Информация о деле есть в картотеке Басманного районного суда Москвы.
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения
1 марта, 09:27
 
Генеральная прокуратура РФМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала