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"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 06.04.2024 (обновлено: 15:56 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html
"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов
"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов - РИА Новости, 06.04.2024
"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов
Командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, пишет издание... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:13
2024-04-06T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, пишет издание Wall Street Journal. По данным газеты, "на Украине настолько не хватает боеприпасов", что солдаты вынуждены искать в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Издание приводит слова 36-летнего военного Максима Полюховича, который заявил, что ему приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов. По его словам, "аппетит командиров растет", они просят снаряды почти каждый день. Офицеры ВСУ заявили изданию, что нехватка артиллерийских снарядов настолько остра, что военные находятся в режиме постоянной экономии.
https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов

WSJ: командование ВСУ заставляет солдат искать снаряды по болотам из-за нехватки

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, пишет издание Wall Street Journal.
По данным газеты, "на Украине настолько не хватает боеприпасов", что солдаты вынуждены искать в болотах неразорвавшиеся российские снаряды.
Издание приводит слова 36-летнего военного Максима Полюховича, который заявил, что ему приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов. По его словам, "аппетит командиров растет", они просят снаряды почти каждый день.
Офицеры ВСУ заявили изданию, что нехватка артиллерийских снарядов настолько остра, что военные находятся в режиме постоянной экономии.
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