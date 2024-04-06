https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html

"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов

"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов - РИА Новости, 06.04.2024

"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов

Командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, пишет издание... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:13

2024-04-06T15:13

2024-04-06T15:56

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, пишет издание Wall Street Journal. По данным газеты, "на Украине настолько не хватает боеприпасов", что солдаты вынуждены искать в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Издание приводит слова 36-летнего военного Максима Полюховича, который заявил, что ему приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов. По его словам, "аппетит командиров растет", они просят снаряды почти каждый день. Офицеры ВСУ заявили изданию, что нехватка артиллерийских снарядов настолько остра, что военные находятся в режиме постоянной экономии.

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины