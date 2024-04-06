https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938240164.html

В ОНК рассказали о досуге Блиновской в СИЗО

В ОНК рассказали о досуге Блиновской в СИЗО - РИА Новости, 06.04.2024

В ОНК рассказали о досуге Блиновской в СИЗО

Находящаяся в следственном изоляторе блогер Елена Блиновская начала собирать мозаику, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:27

2024-04-06T14:27

2024-04-06T14:27

происшествия

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Находящаяся в следственном изоляторе блогер Елена Блиновская начала собирать мозаику, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова, заметив, что "получается очень красиво". В пятницу правозащитники с проверкой посетили женский следственный изолятор. "Блиновская собирает мозаику, вырисовывается силуэт девушки. Получается очень красиво", - рассказала Ботова. По словам правозащитницы, настроение у Блиновской нормальное, жалоб на условия содержания или состояние здоровья от нее или ее сокамерниц не поступило. "Она с сокамерницами по очереди читают друг другу вслух в течение часа каждый день", - добавила Ботова. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

москва

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происшествия, москва, елена блиновская