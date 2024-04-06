https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938238519.html
Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам
Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам - РИА Новости, 06.04.2024
Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам
"Королева марафонов" Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:16
2024-04-06T14:16
2024-04-06T14:16
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова. Правозащитники в пятницу посетили с проверкой женский следственный изолятор в Москве. В феврале адвокат блогера Наталия Сальникова рассказывала РИА Новости, что Блиновская хотела получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы тогда направили следователю. "Ей разрешили звонить родным, но она пока не успела этого сделать", - рассказала Ботова. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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происшествия, елена блиновская
Происшествия, Елена Блиновская
Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам
Блогерше Блиновской в СИЗО дали разрешение на звонки родным
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.
Правозащитники в пятницу посетили с проверкой женский следственный изолятор в Москве. В феврале адвокат блогера Наталия Сальникова рассказывала РИА Новости, что Блиновская хотела получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы тогда направили следователю.
"Ей разрешили звонить родным, но она пока не успела этого сделать", - рассказала Ботова.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.