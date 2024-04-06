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В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов - РИА Новости, 06.04.2024
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07:38 06.04.2024 (обновлено: 11:01 06.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240406/belogorod-1938176129.html
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов
В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:38
2024-04-06T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
https://ria.ru/20240406/belgorod-1938175116.html
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происшествия, белгород, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов

Гладков: в Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгородской области. 6 апреля 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгородской области. 6 апреля 2024
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью.
"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
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Над Белгородской областью сбили десять снарядов украинской РСЗО Vampire
Вчера, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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