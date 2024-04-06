https://ria.ru/20240406/belogorod-1938176129.html
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов
В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:38
2024-04-06T07:38
2024-04-06T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938206929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_664871b717c32bcce2477d5a9ca87857.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
https://ria.ru/20240406/belgorod-1938175116.html
белгород
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938206929_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c7db0a34ac7c16681e7efca5be5007f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов
Гладков: в Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов