https://ria.ru/20240406/belogorod-1938176129.html

В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов

В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов - РИА Новости, 06.04.2024

В Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 12 домов

В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T07:38

2024-04-06T07:38

2024-04-06T11:01

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938206929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_664871b717c32bcce2477d5a9ca87857.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.

https://ria.ru/20240406/belgorod-1938175116.html

белгород

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, вячеслав гладков