https://ria.ru/20240406/belgorod-1938173639.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, длившаяся час, отменена, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T06:44

2024-04-06T06:44

2024-04-06T06:49

специальная военная операция на украине

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, длившаяся час, отменена, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ведомство объявило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в 5.40 мск."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html

белгород

белгородский район

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгородский район