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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/belgorod-1938172373.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:51
2024-04-06T05:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html
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происшествия, белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде
27 марта, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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