https://ria.ru/20240406/belgorod-1938172373.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:51
2024-04-06T05:51
2024-04-06T05:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность