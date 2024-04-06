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ВСУ обстреляли Белгородскую область с беспилотников более 20 раз за сутки - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 06.04.2024 (обновлено: 17:14 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ataki-1938271500.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область с беспилотников более 20 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область с беспилотников более 20 раз за сутки - РИА Новости, 06.04.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область с беспилотников более 20 раз за сутки
Украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область более 20 раз с беспилотников, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:13
2024-04-06T17:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область более 20 раз с беспилотников, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ за 5 апреля. По шести районам региона со стороны Украины было выпущено не менее 67 снарядов. На регион было совершено 22 атаки с помощью беспилотников, в том числе сброс двух устройств с дронов. По Грайворонскому округу глава области не привел статистику обстрелов. Помимо этого, в Новооскольском и Грайворонском округах обнаружены взрывоопасные предметы. В пятницу один мужчина получил легкое ранение. За сутки повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 домовладениях, трех объектах, и 7 транспортных средствах. "В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено 2 осколочных боеприпаса. Над селом Малиновка системой ПВО сбит БПЛА противника. По селу Щетиновка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке и Малиновке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе (по одному в каждом селе), в Щетиновке – с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе различные разрушения выявлены в 4 сельских поселениях. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 3 минометных снаряда. В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников. В селе Дроновка рядом с инфраструктурным объектом связи обнаружен совершивший падение беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом. В районе села Смородино найден и изъят взрывоопасный предмет. Различные разрушения выявлены в Грайвороне, селах Дроновка и Козинка. Как отметил Гладков, в Корочанском районе обезврежены взрывотехниками обломки беспилотника самолетного типа. В Старооскольском округе в поле в изъяты специалистами обломки двух дронов. В Краснояружском районе пять раз из миномета обстреляно село Вязовое. В поселке Задорожный двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Ещё 4 дрона посажены и обезврежены специалистами. По окраине поселка Прилесье выпущено 7 минометных снарядов. По окраине села Поповка зафиксировано 9 прилетов, уточнил Гладков. "В Шебекинском городском округе на окраине города Шебекино противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрыва полностью сгорел трактор, пострадал механизатор... Из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 36 гранатометных выстрелов... По селу Белянка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 2 дрона-камикадзе", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область с беспилотников более 20 раз за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с БПЛА более 20 раз за сутки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область более 20 раз с беспилотников, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ за 5 апреля. По шести районам региона со стороны Украины было выпущено не менее 67 снарядов. На регион было совершено 22 атаки с помощью беспилотников, в том числе сброс двух устройств с дронов. По Грайворонскому округу глава области не привел статистику обстрелов. Помимо этого, в Новооскольском и Грайворонском округах обнаружены взрывоопасные предметы. В пятницу один мужчина получил легкое ранение. За сутки повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 домовладениях, трех объектах, и 7 транспортных средствах.
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Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено 2 осколочных боеприпаса. Над селом Малиновка системой ПВО сбит БПЛА противника. По селу Щетиновка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке и Малиновке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе (по одному в каждом селе), в Щетиновке – с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе различные разрушения выявлены в 4 сельских поселениях. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 3 минометных снаряда. В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников. В селе Дроновка рядом с инфраструктурным объектом связи обнаружен совершивший падение беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом. В районе села Смородино найден и изъят взрывоопасный предмет. Различные разрушения выявлены в Грайвороне, селах Дроновка и Козинка.
Как отметил Гладков, в Корочанском районе обезврежены взрывотехниками обломки беспилотника самолетного типа. В Старооскольском округе в поле в изъяты специалистами обломки двух дронов. В Краснояружском районе пять раз из миномета обстреляно село Вязовое. В поселке Задорожный двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Ещё 4 дрона посажены и обезврежены специалистами. По окраине поселка Прилесье выпущено 7 минометных снарядов. По окраине села Поповка зафиксировано 9 прилетов, уточнил Гладков.
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Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села
5 апреля, 09:48
"В Шебекинском городском округе на окраине города Шебекино противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрыва полностью сгорел трактор, пострадал механизатор... Из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 36 гранатометных выстрелов... По селу Белянка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 2 дрона-камикадзе", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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