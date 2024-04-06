ВСУ обстреляли Белгородскую область с беспилотников более 20 раз за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с БПЛА более 20 раз за сутки
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область более 20 раз с беспилотников, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ за 5 апреля. По шести районам региона со стороны Украины было выпущено не менее 67 снарядов. На регион было совершено 22 атаки с помощью беспилотников, в том числе сброс двух устройств с дронов. По Грайворонскому округу глава области не привел статистику обстрелов. Помимо этого, в Новооскольском и Грайворонском округах обнаружены взрывоопасные предметы. В пятницу один мужчина получил легкое ранение. За сутки повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 домовладениях, трех объектах, и 7 транспортных средствах.
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"В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено 2 осколочных боеприпаса. Над селом Малиновка системой ПВО сбит БПЛА противника. По селу Щетиновка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке и Малиновке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе (по одному в каждом селе), в Щетиновке – с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе различные разрушения выявлены в 4 сельских поселениях. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 3 минометных снаряда. В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников. В селе Дроновка рядом с инфраструктурным объектом связи обнаружен совершивший падение беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом. В районе села Смородино найден и изъят взрывоопасный предмет. Различные разрушения выявлены в Грайвороне, селах Дроновка и Козинка.
Как отметил Гладков, в Корочанском районе обезврежены взрывотехниками обломки беспилотника самолетного типа. В Старооскольском округе в поле в изъяты специалистами обломки двух дронов. В Краснояружском районе пять раз из миномета обстреляно село Вязовое. В поселке Задорожный двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Ещё 4 дрона посажены и обезврежены специалистами. По окраине поселка Прилесье выпущено 7 минометных снарядов. По окраине села Поповка зафиксировано 9 прилетов, уточнил Гладков.
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"В Шебекинском городском округе на окраине города Шебекино противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрыва полностью сгорел трактор, пострадал механизатор... Из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 36 гранатометных выстрелов... По селу Белянка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 2 дрона-камикадзе", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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