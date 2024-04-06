https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2024
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:21
2024-04-06T19:21
2024-04-06T19:21
армения
киев
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:113:3060:1834_1920x0_80_0_0_160c13fa415a2238ac6f18cee6906dd2.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения-США-ЕС. На фоне провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские "полигоны". И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, "поддержка и помощь" евроатлантических "ястребов" – ничто иное, как попытки реанимировать "план" по ослаблению России за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе. "В итоге такого рода "помощь" оборачивается утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами. Вопрос - хотят ли граждане этих двух стран всего этого с повторением "украинского варианта", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
армения
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27200bf011965254aa83b82af1ea55f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, киев, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, в мире
Армения, Киев, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Евросоюз, В мире
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
Слуцкий: Пашинян ведет Армению по украинскому пути на фоне провалов Киева