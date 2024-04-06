Рейтинг@Mail.ru
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2024
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:21
2024-04-06T19:21
армения
киев
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:113:3060:1834_1920x0_80_0_0_160c13fa415a2238ac6f18cee6906dd2.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения-США-ЕС. На фоне провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские "полигоны". И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, "поддержка и помощь" евроатлантических "ястребов" – ничто иное, как попытки реанимировать "план" по ослаблению России за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе. "В итоге такого рода "помощь" оборачивается утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами. Вопрос - хотят ли граждане этих двух стран всего этого с повторением "украинского варианта", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
армения
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27200bf011965254aa83b82af1ea55f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, киев, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, в мире
Армения, Киев, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Евросоюз, В мире
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий

Слуцкий: Пашинян ведет Армению по украинскому пути на фоне провалов Киева

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения-США-ЕС. На фоне провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские "полигоны". И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, "поддержка и помощь" евроатлантических "ястребов" – ничто иное, как попытки реанимировать "план" по ослаблению России за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе.
"В итоге такого рода "помощь" оборачивается утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами. Вопрос - хотят ли граждане этих двух стран всего этого с повторением "украинского варианта", - отметил Слуцкий.
Никол Пашинян
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины
18 февраля, 23:30
 
АрменияКиевРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала