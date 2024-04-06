https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html

Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий

Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2024

Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий

Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:21

2024-04-06T19:21

2024-04-06T19:21

армения

киев

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пашинян ведет Армению по украинскому пути, на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения-США-ЕС. На фоне провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские "полигоны". И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, "поддержка и помощь" евроатлантических "ястребов" – ничто иное, как попытки реанимировать "план" по ослаблению России за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе. "В итоге такого рода "помощь" оборачивается утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами. Вопрос - хотят ли граждане этих двух стран всего этого с повторением "украинского варианта", - отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html

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армения, киев, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, в мире