https://ria.ru/20240406/aktsiya-1938309127.html
В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция
В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция - РИА Новости, 06.04.2024
В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция
Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу, спустя ровно полгода с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:16
2024-04-06T21:16
2024-04-06T21:16
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу, спустя ровно полгода с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые уже более 180 дней удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. Антиправительственный митинг проходит в организованной форме впервые с волны массовых протестов против судебной реформы правительства, которые организовывались в Израиле практически еженедельно в течение всего 2023 года. Организаторы установили экраны и звуковое оборудование, чтобы приглашенные спикеры из числа общественно-политических деятелей могли выступать перед толпой активистов. Издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов акции, что порядка 100 тысяч человек в эти минуты митингуют в центре Тель-Авива, что сопоставимо со стихийными протестами против судебной реформы. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации палестино-израильского конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре и Каире. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.
https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html
https://ria.ru/20240315/aktsiya-1933393206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция
В Тель-Авиве тысячи активистов провели митинг с требованием досрочных выборов
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу, спустя ровно полгода с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые уже более 180 дней удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения.
Антиправительственный митинг проходит в организованной форме впервые с волны массовых протестов против судебной реформы правительства, которые организовывались в Израиле
практически еженедельно в течение всего 2023 года. Организаторы установили экраны и звуковое оборудование, чтобы приглашенные спикеры из числа общественно-политических деятелей могли выступать перед толпой активистов.
Издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов акции, что порядка 100 тысяч человек в эти минуты митингуют в центре Тель-Авива, что сопоставимо со стихийными протестами против судебной реформы.
Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка.
В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые затихли после атаки ХАМАС
2023 года и последующей эскалации палестино-израильского конфликта.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре
и Каире
. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.