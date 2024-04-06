https://ria.ru/20240406/aktsiya-1938309127.html

В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция

В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция - РИА Новости, 06.04.2024

В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция

Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу, спустя ровно полгода с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:16

2024-04-06T21:16

2024-04-06T21:16

в мире

израиль

тель-авив

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930799074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0bacad8e7f6cb91b534a7d33d44e8afe.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу, спустя ровно полгода с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые уже более 180 дней удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. Антиправительственный митинг проходит в организованной форме впервые с волны массовых протестов против судебной реформы правительства, которые организовывались в Израиле практически еженедельно в течение всего 2023 года. Организаторы установили экраны и звуковое оборудование, чтобы приглашенные спикеры из числа общественно-политических деятелей могли выступать перед толпой активистов. Издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов акции, что порядка 100 тысяч человек в эти минуты митингуют в центре Тель-Авива, что сопоставимо со стихийными протестами против судебной реформы. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации палестино-израильского конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре и Каире. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.

https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html

https://ria.ru/20240315/aktsiya-1933393206.html

https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html

израиль

тель-авив

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году