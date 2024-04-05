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Власти Нью-Йорка оценили вероятность афтершоков как низкую - РИА Новости, 05.04.2024
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19:24 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938130081.html
Власти Нью-Йорка оценили вероятность афтершоков как низкую
Власти Нью-Йорка оценили вероятность афтершоков как низкую - РИА Новости, 05.04.2024
Власти Нью-Йорка оценили вероятность афтершоков как низкую
Вероятность афтершоков после землетрясения в Нью-Йорке остается низкой, но гражданам следует соблюдать бдительность, заявил на пресс-конференции глава... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:24
2024-04-05T19:24
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр – РИА Новости. Вероятность афтершоков после землетрясения в Нью-Йорке остается низкой, но гражданам следует соблюдать бдительность, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям города Захари Искол. "Вероятность афтершоков остается низкой. Но призываем соблюдать бдительность", - сказал Искол. В свою очередь мэр города Эрик Адамс указал, что на данный момент данных о пострадавших или крупных повреждениях не поступало. Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4.8.
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в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Нью-Джерси, США
Власти Нью-Йорка оценили вероятность афтершоков как низкую

Власти Нью-Йорка: вероятность афтершоков после землетрясения остается низкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр – РИА Новости. Вероятность афтершоков после землетрясения в Нью-Йорке остается низкой, но гражданам следует соблюдать бдительность, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям города Захари Искол.
"Вероятность афтершоков остается низкой. Но призываем соблюдать бдительность", - сказал Искол.
В свою очередь мэр города Эрик Адамс указал, что на данный момент данных о пострадавших или крупных повреждениях не поступало.
Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4.8.
На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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