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В Нью-Йорке остановили работу аэропортов - РИА Новости, 05.04.2024
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18:51 05.04.2024 (обновлено: 19:14 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938123942.html
В Нью-Йорке остановили работу аэропортов
В Нью-Йорке остановили работу аэропортов - РИА Новости, 05.04.2024
В Нью-Йорке остановили работу аэропортов
Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк приостановили работу после землетрясения, ведется проверка на наличие возможных... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:51
2024-04-05T19:14
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк приостановили работу после землетрясения, ведется проверка на наличие возможных последствий толчков, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул."Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий", - сказала Хокул.Отмечается, что аэропорт Ла-Гуардия не пострадал.Как сообщает телеканал NY1, в аэропорту JFK задерживаются 95 рейсов, в Ньюарке - 191 рейс.
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нью-йорк (город), в мире, сша
Нью-Йорк (город), В мире, США
В Нью-Йорке остановили работу аэропортов

В Нью-Йорке остановили работу аэропортов Кеннеди и Ньюарк после землетрясения

© AP Photo / Craig Ruttle Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Craig Ruttle
Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк приостановили работу после землетрясения, ведется проверка на наличие возможных последствий толчков, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул.
"Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий", - сказала Хокул.
Отмечается, что аэропорт Ла-Гуардия не пострадал.
Как сообщает телеканал NY1, в аэропорту JFK задерживаются 95 рейсов, в Ньюарке - 191 рейс.
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