https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938123942.html

В Нью-Йорке остановили работу аэропортов

В Нью-Йорке остановили работу аэропортов - РИА Новости, 05.04.2024

В Нью-Йорке остановили работу аэропортов

Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк приостановили работу после землетрясения, ведется проверка на наличие возможных... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:51

2024-04-05T18:51

2024-04-05T19:14

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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк приостановили работу после землетрясения, ведется проверка на наличие возможных последствий толчков, заявила на брифинге губернатор штата Кэти Хокул."Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий", - сказала Хокул.Отмечается, что аэропорт Ла-Гуардия не пострадал.Как сообщает телеканал NY1, в аэропорту JFK задерживаются 95 рейсов, в Ньюарке - 191 рейс.

https://ria.ru/20240405/oon-1938102002.html

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Кирилл Волков

нью-йорк (город), в мире, сша