https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938121082.html
Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси
Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси - РИА Новости, 05.04.2024
Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси
Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с землетрясением в штате Нью-Джерси и поддерживает контакт с местными и федеральными властями для оценки... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:37
2024-04-05T18:37
2024-04-05T18:37
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с землетрясением в штате Нью-Джерси и поддерживает контакт с местными и федеральными властями для оценки возможных последствий стихийного бедствия, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президента проинформировали о землетрясении, эпицентр которого находился в Нью-Джерси, и он находится на связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия. Белый дом поддерживает контакт с федеральными и местными должностными лицами по мере развития ситуации", - говорится в обнародованном заявлении Жан-Пьер. Ранее геологическая служба США сообщила о землетрясении недалеко от Нью-Йорка магнитудой 5,5, однако позднее магнитуда была скорректирована до 5,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. В то же время мэр Нью-Йорка Эрик Адамс написал в X, что в городе магнитуда составила 4,8. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-джерси, сша, нью-йорк (город), джо байден, карин жан-пьер
В мире, Нью-Джерси, США, Нью-Йорк (город), Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси
Байден поддерживает контакт с властями после землетрясения в штате Нью-Джерси