https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938121082.html

Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси

Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси - РИА Новости, 05.04.2024

Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси

Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с землетрясением в штате Нью-Джерси и поддерживает контакт с местными и федеральными властями для оценки... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:37

2024-04-05T18:37

2024-04-05T18:37

в мире

нью-джерси

сша

нью-йорк (город)

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с землетрясением в штате Нью-Джерси и поддерживает контакт с местными и федеральными властями для оценки возможных последствий стихийного бедствия, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президента проинформировали о землетрясении, эпицентр которого находился в Нью-Джерси, и он находится на связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия. Белый дом поддерживает контакт с федеральными и местными должностными лицами по мере развития ситуации", - говорится в обнародованном заявлении Жан-Пьер. Ранее геологическая служба США сообщила о землетрясении недалеко от Нью-Йорка магнитудой 5,5, однако позднее магнитуда была скорректирована до 5,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. В то же время мэр Нью-Йорка Эрик Адамс написал в X, что в городе магнитуда составила 4,8. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240405/oon-1938102002.html

нью-джерси

сша

нью-йорк (город)

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Кирилл Волков

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